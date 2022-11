Điều chưa biết về trùm giang hồ Đạt “Ma” vừa bị bắt

Ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh hóa đã ra quyết định tạm giữ, thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Quốc Đạt (Đạt “Ma” tại SN 262 Lê Hoàn, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, từ nguồn tin báo, tố giác của quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ bắt quả tang đối tượng Bùi Quốc Đạt (tức Đạt ma) đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản của công dân tại địa bàn xã Xuân Du, huyện Như Thanh (theo Điều 170, Bộ luật Hình sự). (Ảnh: NLĐ) Tối 13/11, CQĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành khám xét căn nhà số 262, đường Lê Hoàn, TP Thanh Hóa của Đạt “Ma” để phục vụ công tác điều tra. Hàng chục cảnh sát gồm các lực lượng đã được điều động tới hiện trường. Bùi Quốc Đạt là đối tượng hình sự cộm cán, đã có nhiều tiền án về các hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, gá bạc, hoạt động manh động, côn đồ trên địa bàn tỉnh nói chung và thành phố Thanh Hóa nói riêng, gây hoang mang, lo lắng, bức xúc cho nhân dân trong thời gian qua. Mới đây nhất, tháng 3/2020, Công an TP Thanh Hóa đã bắt giữ Bùi Quốc Đạt sau 2 năm gây án và trốn truy nã. Vụ án này xảy ra ngày 8/5/2018, do mâu thuẫn trong việc nợ nần tiền lô đề với anh Mai Xuân Tài, (SN 1990), trú tại khu tái định cư phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, Đạt đã chỉ đạo hàng chục đàn em dùng súng bắn đạn hoa cải bắn anh Tài trọng thương.Sau khi gây án, các đối tượng đàn em của Đạt lần lượt bị Công an TP Thanh Hóa bắt và truy tố về các tội danh: Gây rối trật tự công cộng; Cố ý gây thương tích và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép. Riêng Đạt đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị công an truy nã. Tại thời điểm lúc đó, trong nhà của Bùi Quốc Đạt có nhiều dao, kiếm, mã tấu và tài liệu, tang vật liên quan tới hành vi phạm tội. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật. >>> Mời độc giả xem thêm video Bắt trùm giang hồ bảo kê hoạt động đấu thầu. Nguồn: THĐT

