Tin nóng ngày 27/11: Con gái trực tiếp đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ đã tử vong

Con gái trực tiếp đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ đã tử vong: Ngày 27/11, lãnh đạo xã Trung Hòa (Yên Mỹ, Hưng Yên) cho biết, chị Đỗ Thị Điểm (SN 1988, ở xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ) đã tử vong do bị bỏng nặng. Trước đó, ngày 18/11, người con gái cả của bà Đều là Đỗ Thị Định (SN 1982, ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ) cũng đã tử vong. Do mâu thuẫn tranh chấp thừa kế đất, sáng 30/10, 3 người con gái bà Vũ Thị Đều (SN 1961, thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) đã mang theo 1 can xăng đến nhà mẹ đẻ. Điểm đã đổ xăng xuống nền nhà của phòng khách rồi châm lửa đốt cháy. Vụ cháy khiến bà Đều và cả 3 người con gái đều bị thương. Lẻn vào nhà tình nhân, phóng hỏa đốt xe máy: VKS huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Thiêm (trú tại thôn 7, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê) về tội hủy hoại tài sản. Khoảng 0h30 ngày 16/11, Thiêm đột nhập nhà chị N.T.T (39 tuổi, trú tại thôn 1, xã Hương Liên) đốt cháy xe máy của gia đình chị. Thiêm khai, do mâu thuẫn tình cảm, y đã dùng dầu hỏa châm lửa đốt xe máy của chị T. (Ảnh: VTCNews) Ném ma tuý phi tang, tông thẳng xe vào công an: Ngày 27/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Phi Hùng (SN 1992, ngụ xã Pờ Y, H.Ngọc Hồi) về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý. Trước đó, Công an huyện Ngọc Hồi theo dõi, phát hiện Hùng đang đi trên đường tại xã Đăk Xú, tổ công tác của Công an H.Ngọc Hồi áp sát. Phát hiện công an, Hùng ném gói ma túy xuống đường phi tang và tăng ga tông trực diện vào lực lượng công an. Tuy nhiên, tổ công tác bằng các biện pháp nghiệp vụ đã khống chế được Hùng. Tạm giữ hình sự tài xế lùi xe tải tông chết 3 mẹ con ở Phú Yên: Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Hữu Dương (SN 1987, trú ở thôn Ia Kle, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai). Khoảng 15h30 ngày 26/11, Trần Hữu điều khiển xe ôtô tải mang biển số 76H-013.18 lưu thông theo hướng Bắc-Nam. Khi đến đoạn qua thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên bất ngờ cho xe chạy lùi và va chạm với xe gắn máy mang biển số 79V1-41232 do N.Đ.K (SN 2005) điều khiển chở theo trên xe hai người là N.T.T (SN 1981) và N.X.N (SN 2016). Vụ tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong. "Bà trùm" Dung Thà tổ chức tiệc ma tuý cho con nuôi: Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Dung ( Dung Thà, SN 1966, ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý. Khoảng 0h45 ngày 24/11, kiểm tra quán bar Never Sleep-GenZ số 80 phố Mã Mây, cảnh sát, phát hiện 3 bàn khách có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 1 túi nilon chứa 5 viên nén dạng "thuốc lắc", 2 túi nilon chứa ma túy dạng Ketamine và nhiều tang vật có liên quan. Công an quận Hoàn Kiếm xác định "bữa tiệc" ma tuý trên được Nguyễn Ngọc Dung, tức Dung Thà là đối tượng cộm cán tổ chức mừng sinh nhật con trai nuôi là Nguyễn Giao Linh. Cùng với Dung Thà, một số đối tượng đã bị tạm giữ. Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 9 nghi nhảy cầu tại Thừa Thiên Huế: Ngày 27/11, thông tin từ UBND xã Phong An (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế), người dân đã phát hiện thi thể nữ sinh M.T.H.T. (học sinh lớp 9, trường THCS Phong An, huyện Phong Điền) tại đoạn sông Bồ chảy qua phường Tứ Hạ (thị xã Hương Trà, TT-Huế), sau khi gia đình trình báo bị mất tích 3 ngày trước đó. Trước đó, tối 24/11, chính quyền địa phương nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện trên cầu An Lỗ (xã Phong An) có một chiếc xe đạp điện và một đôi dép nên đã tìm kiếm. Đâm chết người do mâu thuẫn ở quán nhậu: Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đã tạm giữ hình sự đối với Mai Hoàng Phú (SN 1998, xã An Thủy, huyện Ba Tri, Bến Tre) - nghi phạm trong vụ án giết người xảy ra vào tối 26/11 tại xã An Thủy. Thời điểm xảy ra vụ án, Phú cùng nhóm bán đến quán Nắng Chiều, trong đó có anh Ngô Văn Hậu (SN 1987), sau đó, nhóm tiếp tục đến quán khác nhậu tiếp, nhưng anh Hậu không đi. Khoảng 19h cùng ngày 26/11, Phú trở lại quán Nắng Chiều, gặp anh Hậu. Phú hỏi nguyên nhân Hậu không đi cùng mình thì hai bên xảy ra cự cãi, anh Hậu cầm gạch đập vào đầu Phú. Phú liền lấy cây kéo trong quán đâm nhiều nhát vào người Hậu dẫn đến tử vong. Bắt giữ đối tượng cất giấu gần 10 kg pháo nổ trái phép: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Dương (SN 1993, thôn Địch Tràng, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng) do hành vi cất giấu trái phép hơn 9 kg pháo nổ. Dương bị cảnh sát phát hiện đang có hành vi cất giấu 8 bánh pháo nổ, tổng khối lượng là 9,371 kg vào 16h chiều ngày 24/11 tại đường gom khu công nghiệp Đại An thuộc phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Dương khai nhận số pháo mua trên mạng xã hội với mục đích để đốt trong dịp tết Nguyên Đán.

