Ghê rợn cách trùm giang hồ Thành “Chiều” gieo rắc tội ác

Vào những năm 90 của thế kỷ trước, cái tên Thành "Chiểu" trở thành nỗi khiếp sợ của người dân Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Mai Thành (SN 1970), ngay từ nhỏ đã là một đứa bé cứng đầu, ngang ngạnh. Càng lớn, Thành càng trở nên lì lợm. So với bạn bè cùng trang lứa, Thành ma mãnh và lọc lõi hơn nhiều. Có lẽ chính vì vậy, Thành chưa bao giờ ngán bất cứ kẻ nào muốn dùng vũ lực để nói chuyện. Vết đen trong lý lịch của Thành khởi điểm từ năm 1999, khi y bị Tòa án Quân sự khu vực 1, Quân khu 1, xử phạt 30 tháng tù giam về các tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Cưỡng đoạt tài sản". 3 năm sau, hắn tiếp tục phải nhận mức hình phạt 15 tháng tù giam của TAND thị xã Sông Công về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Theo thời gian, án tích của Thành "Chiểu" tiếp tục dày lên. Năm 2014, hắn phải chịu thêm 90 tháng tù về các tội "Tàng trữ trái phép chất ma tuý" và "Cưỡng đoạt tài sản". (Ảnh minh họa, nguồn internet) Chưa dừng lại ở đó, trong quãng thời gian chấp hành án tù, đến năm 2015, Thành lại nhận thêm 2 "cuốn lịch" khi bị TAND huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đưa ra xét xử về tội "Chống người thi hành công vụ". Với lý lịch bất hảo như vậy, Thành "Chiểu" trở thành cái tên rất được chú ý trong giới giang hồ ở đất Thái Nguyên. Ngày 16/12/2020, Thành ra tù trở về sinh sống tại phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái Nguyên. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Những tưởng bao tháng năm ăn ngủ sau song sắt nhà giam sẽ giúp Thành "Chiểu" tỉnh ngộ, cải tà quy chính. Nhưng không, với bản tính giang hồ đã ăn sâu vào máu, Thành tiếp tục "ngựa quen đường cũ". Với cái đầu lọc lõi, Thành hiểu rằng, nếu chỉ một mình sẽ không thể làm nên trò trống gì. Bởi vậy, hắn bắt đầu tìm cách chiêu mộ những kẻ bất hảo trên địa bàn Thái Nguyên. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Thành bao ăn, bao ở cho toàn bộ đám đàn em. Thậm chí, hắn còn thường xuyên mở những bữa tiệc thác loạn thâu đêm suốt sáng để tưởng thưởng cho những tay chân thân tín. Nhờ cách đối đãi hậu hĩnh đó, rất nhiều kẻ sẵn sàng đổ máu vì Thành "Chiểu". Những kẻ dưới trướng của Thành thường có vẻ bề ngoài bặm trợn, tính khí côn đồ. Chúng thường xuyên tổ chức ăn nhậu, ẩu đả khiến tình hình an ninh trật tự trong khu vực bất ổn. Nhiều người không muốn dính dáng tới Thành, vì sợ trả thù. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Do tập hợp được một tập thể đàn em đông đảo, chẳng bao lâu, Thành đã nắm gọn trong tay giới giang hồ ở đất Sông Công. Tuy vậy, với tham vọng mở rộng sức ảnh hưởng, Thành tìm cách kết nối với nhiều đại ca trong giới giang hồ ở khu vực phía Bắc. Thành đã mở bữa tiệc lớn tại một nhà hàng hạng sang ở TP Sông Công, mời nhiều tên tuổi cộm cán trong giới giang hồ ở nhiều tỉnh thành như Hải Phòng, Hà Nội… (Ảnh minh họa, nguồn internet) Thành "Chiểu" có thói quen livestream trên Facebook khoe khoang về các mối quan hệ trong giới giang hồ, đặc biệt là hay mang vũ khí nóng lên sóng trực tiếp để thị uy. Chính bởi thói quen này về sau đã trở thành điểm chí mạng khiến hắn phải thêm lần nữa tra tay vào chiếc còng số 8. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Với sự tác oai, tác quái ngày càng trắng trợn, Thành "Chiểu" và đám đệ tử lọt vào tầm ngắm của cơ quan công an. Mọi hoạt động của băng nhóm này đều được các cán bộ điều tra Công an TP Sông Công theo sát và thu thập tư liệu, chứng cứ. Vào một ngày đầu năm 2022, theo thông tin trinh sát báo về, Thành "Chiểu" sẽ tổ chức một "bữa tiệc ma tuý" tại chính sào huyệt của mình để ăn mừng sinh nhật. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nhận thấy đây chính là thời cơ thuận lợi để triệt phá băng nhóm do Thành "Chiểu" cầm đầu, Công an TP Sông Công (Thái Nguyên) đã huy động gần 100 chiến sĩ, cảnh sát để truy quét. Tối 2/3/2022, công an âm thầm bao vây nhà Thành "Chiểu". Điều đáng nói, nơi ở của tên giang hồ khét tiếng này được thiết kế như một lô cốt với chỉ một lối ra vào, bốn phương tám hướng đều được trang bị camera. Bảo vệ Thành "Chiểu" còn có đám đàn em thân tín túc trực vòng trong, vòng ngoài 24/24. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Toàn bộ chiến sĩ tham gia nhiệm vụ truy quét băng nhóm Thành "Chiểu" được yêu cầu mặc áo chống đạn, trang bị vũ khí hỗ trợ. Cơ hội đột nhập vào bên trong căn nhà nơi có Thành "Chiểu" đang thác loạn xuất hiện khi cánh cửa chính được mở hé. Lập tức các trinh sát tiếp cận, khống chế các đối tượng gồm: Phạm Hồng Tư (56 tuổi), Trần Thị Huệ (19 tuổi) và Lê Văn Thế (35 tuổi) đang làm nhiệm vụ cảnh giới. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tiếp đó, công an tiến lên tầng 3, nơi được xác định có Thành và đám đệ tử thân cận đang mở "tiệc ma tuý", các mũi trinh sát dẫn đầu đạp cửa xông vào. Tại hiện trường, Thành "Chiểu" và đồng bọn đang thác loạn. Phát hiện công an, chúng vội vàng tìm cách phi tang vật chứng, nhưng không kịp. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được một lượng ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng, 5 viên đạn, một thanh kiếm, một dùi cui điện và nhiều tang vật liên quan. (Tang vật vụ án) Xét nghiệm nhanh các đối tượng, công an xác định Thành và một đối tượng khác dương tính với ma túy. Tại cơ quan điều tra, Thành đã cúi đầu thừa nhận tội và cho biết số ma túy trên mua từ một người phụ nữ không rõ danh tính tại TP Thái nguyên. Ngày 12/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Sông Công ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Thành, Lê Văn Thế về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Phạm Hồng Tư và Trần Thị Huệ cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". >>> Xem thêm video: Đại ca giang hồ bị bắn chết khi vừa bước xuống ô tô. Nguồn: ĐTHĐT.

Vào những năm 90 của thế kỷ trước, cái tên Thành "Chiểu" trở thành nỗi khiếp sợ của người dân Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Mai Thành (SN 1970), ngay từ nhỏ đã là một đứa bé cứng đầu, ngang ngạnh. Càng lớn, Thành càng trở nên lì lợm. So với bạn bè cùng trang lứa, Thành ma mãnh và lọc lõi hơn nhiều. Có lẽ chính vì vậy, Thành chưa bao giờ ngán bất cứ kẻ nào muốn dùng vũ lực để nói chuyện. Vết đen trong lý lịch của Thành khởi điểm từ năm 1999, khi y bị Tòa án Quân sự khu vực 1, Quân khu 1, xử phạt 30 tháng tù giam về các tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Cưỡng đoạt tài sản". 3 năm sau, hắn tiếp tục phải nhận mức hình phạt 15 tháng tù giam của TAND thị xã Sông Công về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Theo thời gian, án tích của Thành "Chiểu" tiếp tục dày lên. Năm 2014, hắn phải chịu thêm 90 tháng tù về các tội "Tàng trữ trái phép chất ma tuý" và "Cưỡng đoạt tài sản". (Ảnh minh họa, nguồn internet) Chưa dừng lại ở đó, trong quãng thời gian chấp hành án tù, đến năm 2015, Thành lại nhận thêm 2 "cuốn lịch" khi bị TAND huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đưa ra xét xử về tội "Chống người thi hành công vụ". Với lý lịch bất hảo như vậy, Thành "Chiểu" trở thành cái tên rất được chú ý trong giới giang hồ ở đất Thái Nguyên. Ngày 16/12/2020, Thành ra tù trở về sinh sống tại phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Thái Nguyên. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Những tưởng bao tháng năm ăn ngủ sau song sắt nhà giam sẽ giúp Thành "Chiểu" tỉnh ngộ, cải tà quy chính. Nhưng không, với bản tính giang hồ đã ăn sâu vào máu, Thành tiếp tục "ngựa quen đường cũ". Với cái đầu lọc lõi, Thành hiểu rằng, nếu chỉ một mình sẽ không thể làm nên trò trống gì. Bởi vậy, hắn bắt đầu tìm cách chiêu mộ những kẻ bất hảo trên địa bàn Thái Nguyên. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Thành bao ăn, bao ở cho toàn bộ đám đàn em. Thậm chí, hắn còn thường xuyên mở những bữa tiệc thác loạn thâu đêm suốt sáng để tưởng thưởng cho những tay chân thân tín. Nhờ cách đối đãi hậu hĩnh đó, rất nhiều kẻ sẵn sàng đổ máu vì Thành "Chiểu". Những kẻ dưới trướng của Thành thường có vẻ bề ngoài bặm trợn, tính khí côn đồ. Chúng thường xuyên tổ chức ăn nhậu, ẩu đả khiến tình hình an ninh trật tự trong khu vực bất ổn. Nhiều người không muốn dính dáng tới Thành, vì sợ trả thù. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Do tập hợp được một tập thể đàn em đông đảo, chẳng bao lâu, Thành đã nắm gọn trong tay giới giang hồ ở đất Sông Công. Tuy vậy, với tham vọng mở rộng sức ảnh hưởng, Thành tìm cách kết nối với nhiều đại ca trong giới giang hồ ở khu vực phía Bắc. Thành đã mở bữa tiệc lớn tại một nhà hàng hạng sang ở TP Sông Công, mời nhiều tên tuổi cộm cán trong giới giang hồ ở nhiều tỉnh thành như Hải Phòng, Hà Nội… (Ảnh minh họa, nguồn internet) Thành "Chiểu" có thói quen livestream trên Facebook khoe khoang về các mối quan hệ trong giới giang hồ, đặc biệt là hay mang vũ khí nóng lên sóng trực tiếp để thị uy. Chính bởi thói quen này về sau đã trở thành điểm chí mạng khiến hắn phải thêm lần nữa tra tay vào chiếc còng số 8. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Với sự tác oai, tác quái ngày càng trắng trợn, Thành "Chiểu" và đám đệ tử lọt vào tầm ngắm của cơ quan công an. Mọi hoạt động của băng nhóm này đều được các cán bộ điều tra Công an TP Sông Công theo sát và thu thập tư liệu, chứng cứ. Vào một ngày đầu năm 2022, theo thông tin trinh sát báo về, Thành "Chiểu" sẽ tổ chức một "bữa tiệc ma tuý" tại chính sào huyệt của mình để ăn mừng sinh nhật. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nhận thấy đây chính là thời cơ thuận lợi để triệt phá băng nhóm do Thành "Chiểu" cầm đầu, Công an TP Sông Công (Thái Nguyên) đã huy động gần 100 chiến sĩ, cảnh sát để truy quét. Tối 2/3/2022, công an âm thầm bao vây nhà Thành "Chiểu". Điều đáng nói, nơi ở của tên giang hồ khét tiếng này được thiết kế như một lô cốt với chỉ một lối ra vào, bốn phương tám hướng đều được trang bị camera. Bảo vệ Thành "Chiểu" còn có đám đàn em thân tín túc trực vòng trong, vòng ngoài 24/24. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Toàn bộ chiến sĩ tham gia nhiệm vụ truy quét băng nhóm Thành "Chiểu" được yêu cầu mặc áo chống đạn, trang bị vũ khí hỗ trợ. Cơ hội đột nhập vào bên trong căn nhà nơi có Thành "Chiểu" đang thác loạn xuất hiện khi cánh cửa chính được mở hé. Lập tức các trinh sát tiếp cận, khống chế các đối tượng gồm: Phạm Hồng Tư (56 tuổi), Trần Thị Huệ (19 tuổi) và Lê Văn Thế (35 tuổi) đang làm nhiệm vụ cảnh giới. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tiếp đó, công an tiến lên tầng 3, nơi được xác định có Thành và đám đệ tử thân cận đang mở "tiệc ma tuý", các mũi trinh sát dẫn đầu đạp cửa xông vào. Tại hiện trường, Thành "Chiểu" và đồng bọn đang thác loạn. Phát hiện công an, chúng vội vàng tìm cách phi tang vật chứng, nhưng không kịp. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được một lượng ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng, 5 viên đạn, một thanh kiếm, một dùi cui điện và nhiều tang vật liên quan. (Tang vật vụ án) Xét nghiệm nhanh các đối tượng, công an xác định Thành và một đối tượng khác dương tính với ma túy. Tại cơ quan điều tra, Thành đã cúi đầu thừa nhận tội và cho biết số ma túy trên mua từ một người phụ nữ không rõ danh tính tại TP Thái nguyên. Ngày 12/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Sông Công ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Thành, Lê Văn Thế về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Phạm Hồng Tư và Trần Thị Huệ cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". >>> Xem thêm video: Đại ca giang hồ bị bắn chết khi vừa bước xuống ô tô. Nguồn: ĐTHĐT.