Bắt bà trùm Dung “Thà” vì tổ chức tiệc ma tuý cho con nuôi

Ngày 26/11, Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Ngọc Dung ( SN 1966, ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý. Cùng bị bắt còn có Nguyễn Giao Linh (SN 1993), Tạ Văn Tuấn Anh (SN 1988) về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Phạm Thị Kim Ngân (SN 1984, trú tại TP Thủ Đức, TPHCM) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. (Ảnh: Những người tham gia tiệc ma túy mừng sinh nhật Giao Linh (ngoài cùng bên trái) Qua nắm tình hình, Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện Dung "Thà" - là đối tượng trọng điểm liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thường xuyên đến quán bar Never Sleep-GenZ, 80 Mã Mây, phường Hàng Buồm, có dấu hiệu nghi vấn. Qua trinh sát, xác định đêm 23/11, Dung "Thà" tổ chức sinh nhật cho đàn em tại quán bar trên. Khoảng 0h45 ngày 24/11, các trinh sát bất ngờ kiểm tra quán bar Never Sleep-GenZ phát hiện 3 bàn khách có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Cảnh sát thu giữ 5 viên nén ma túy MDMA, 2 túi nilon chứa ma túy Ketamine và nhiều tang vật liên quan. Lực lượng chức năng đã niêm phong tang vật, đưa 25 đối tượng có liên quan về trụ sở điều tra. Kết quả xét nghiệm cho thấy có 10/25 người dương tính với ma túy. Đấu tranh mở rộng, Công an quận Hoàn Kiếm xác định “bữa tiệc” ma tuý trên được Nguyễn Ngọc Dung, tức Dung “Thà” là đối tượng cộm cán tổ chức mừng sinh nhật con trai nuôi là Nguyễn Giao Linh. Dung là đối tượng trọng điểm liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, có mối quan hệ xã hội phức tạp, nổi tiếng là dân “anh chị”, đi đến đâu cũng có một dàn "đàn em" theo phục vụ. Dung không chỉ mở các quán bar, mà còn có sở thích đi bar. Công an quận Hoàn Kiếm đang mở rộng điều tra hành vi "chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy" đối với chủ quán bar Never Sleep-GenZ và các nhân viên. >>> Mời độc giả xem thêm video Phát hiện 14 nam, nữ trong quán karaoke dương tính với ma túy. Nguồn: Truyền hình Vĩnh Long.

