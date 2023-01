Dung “Thà” vết trượt từ cán bộ nhà nước thành “chị đại” dân xã hội

Dung “Thà” tên thật là Nguyễn Ngọc Dung (SN 1966, trú tại ngõ 371 - Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội). Sở dĩ gọi là Dung “Thà” vì chồng cũ của bà ta tên là Ngô Văn Thà. Dung “Thà” vừa bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán bar Never sleep Gen Z (phố Mã Mây, phường Hàng Buồm). Nếu nói về Dung “Thà” nhiều người thân, bạn bè thật sự tiếc nuối, bởi những năm 90, vợ chồng Dung được nhiều người ngưỡng mộ bởi xuất phát điểm quá hoàn hảo. Bố của Dung lúc đó là hiệu phó một trường đại học, sau này công tác tại một bộ và có cấp bậc tương đương thứ trưởng. Sau khi tốt nghiệp Đại học Tài chính kế toán, Dung về công tác tại Vụ Ngân sách nhà nước - Bộ Tài chính trong khoảng 10 năm. Còn Ngô Văn Thà là một Thạc sĩ Luật. Công việc ổn định, gia đình hạnh phúc đầm ấm, lẽ ra vợ chồng Dung phải tự biết bằng lòng với cuộc sống của chính mình. Thế nhưng, thói ăn chơi, quen sống trên tiền của một tiểu thư khiến cặp vợ chồng này đã đánh đổi tất cả để rồi trượt dài trong vòng xoáy tội lỗi. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Sau khi cưới, vợ chồng Dung "Thà" xây khách sạn Lưu Ly trên mảnh đất thuộc Quảng An, Tây Hồ, do bố mẹ chồng cho và bắt đầu kinh doanh khách sạn. Cả hai bỏ việc để tập trung vào kinh doanh. Khách sạn Lưu Ly trở thành tụ điểm ăn chơi trác táng khét tiếng nhất Hà Nội lúc bấy giờ. Tuy nhiên, sau đó, người quản lý khách sạn này (cháu của Thà) bị Công an huyện Từ Liêm khi ấy bắt giữ vì vi phạm pháp luật. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Sau “biến cố” đó, vợ chồng Dung - Thà đổi tên khách sạn thành Công Dung (tên gọi của 2 cô con gái) và thành lập Công ty Công Dung. Thời gian này kinh tế của hai vợ chồng “phất” lên như diều gặp gió khiến cơn say tiền và sự ảo tưởng, tự mãn về bản thân của cả hai không có điểm dừng. Khi ấy Thà mới 33 tuổi. Vợ chồng Thà thường xuyên đi du lịch, mua sắm và sử dụng những siêu xe đắt tiền, trở thành “đại gia” có tiếng ở Hà thành. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Có lần đi du lịch về, bị trộm cạy cửa phá két lấy 140 cây vàng và hơn 10 triệu đồng tiền mặt, Thà cũng chẳng bận tâm. Không như các động mại dâm khác, khách sạn Công Dung của hai vợ chồng Dung “Thà” hoạt động phô trương, lộ liễu. Nhiều người còn ví von như "phố đèn đỏ Hồng Kông ở Việt Nam" những năm 90. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Cuối năm 1998, động mại dâm Công Dung bị triệt phá. Vụ án từng gây chấn động dư luận bởi đây được coi là vụ án mại dâm lớn nhất toàn quốc tại thời điểm đó, về cả quy mô và tính chất ăn chơi trác táng. Theo một trinh sát Công an quận Tây Hồ kể lại, công an vô cùng vất vả khi tiếp cận điều tra hoạt động mại dâm tại khách sạn này, bởi Ngô Văn Thà trang bị lớp cửa quá chắc, không dễ gì phá được. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Trong vụ án này, có 20 bị cáo đã ra trước vành móng ngựa với tổng cộng mức án 216 năm tù, số tiền phạm pháp phải thu hồi lên đến trên 4 tỷ đồng. Trong đó Ngô Văn Thà bị tuyên phạt mức án 19 năm tù giam, Nguyễn Ngọc Dung 12 năm tù. Thụ án tại Trại giam Xuân Nguyên, Dung, Thà đều tỏ vẻ ăn năn, hối cải, nhận thức được sai lầm của mình. Cả hai còn được đặc xá ra tù trước thời hạn vì cải tạo tốt. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Sau khi ra tù, Dung “Thà” tiếp tục đầu tư kinh doanh ngành giải trí. Năm 2009, quán bar “Đêm Tây Hồ” thu hút rất nhiều dân chơi. Nhưng lần này, Thà không tổ chức mại dâm nữa mà biến quán bar thành tụ điểm sử dụng ma túy, bay lắc. Đen cho gã, năm 2010, khi sang sửa mở rộng quán bar thì lại xảy ra cháy khiến 1 người tử vong. Nhưng sau vụ cháy, quán bar lại trở về hoạt động như cũ và từ đây, động lắc “Đêm Tây Hồ” trở thành địa điểm ăn chơi khét lẹt. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Khi lực lượng Công an triệt phá động lắc này, Ngô Văn Thà bỏ trốn và bị truy nã. Tỏ ra không kém cạnh chồng, đi đâu Dung cũng có một tá đàn em theo hầu. Tiếng tăm của bà trùm lại nhanh chóng nổi như cồn. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Đêm 14, rạng sáng 15/8/2022, các trinh sát Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Hoàn Kiếm bất ngờ kiểm tra hoạt động kinh doanh “bóng cười” tại quán bar Never sleep Gen Z trên phố Mã Mây. Dung "Thà" khi đó đang có mặt tại đây, bà ta lớn tiếng cãi cọ, chống đối, có những lời nói rất khó nghe. (Ảnh: Giadinh.net) Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã bắt quả tang nhân viên của quán đang bơm “bóng cười” cho khách. Một bình khí cỡ lớn loại 50-55kg đã bị thu giữ, và rất nhiều “xác bóng” bị ném rải rác trong các hốc tường. Khoe bằng tài chính, bằng luật..., nhưng Dung “Thà” không xuất trình được giấy phép hoạt động đến 2h sáng theo quy định. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Theo các trinh sát, để che mắt Công an, sau 24h, Dung “Thà” cho “đàn em” đóng cửa quán, khóa chặt cửa ngoài. Tuy nhiên, bên trong, các đối tượng cùng nhau sử dụng ma túy. Luật bất thành văn của bà “trùm” Dung “Thà” là dân chơi phải là người quen biết mới được cung cấp và sử dụng ma túy tại đây. Sau một thời gian theo dõi, rạng sáng 24/11, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) bất ngờ kiểm tra quán bar Never Sleep-GenZ phát hiện 3 bàn khách nghi sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 1 túi nilon chứa 5 viên nén dạng “thuốc lắc”, 2 túi nilon chứa ma túy dạng ketamine và nhiều tang vật có liên quan. 25 đối tượng (16 khách, 9 nhân viên) được đưa về trụ sở. Chủ nhân bữa tiệc ma túy này không ai khác chính là Dung “Thà”. Dung khai nhận tổ chức mừng sinh nhật con trai nuôi là Nguyễn Giao Linh (trú tại Đống Đa, Hà Nội). Trong số những người có mặt tại bữa tiệc ma túy này, có cả con gái của Dung. Dung bị đưa về trụ sở Công an. Người đàn bà năm nay đã gần sáu mươi tuổi, nhưng nhìn tàn tạ, mệt mỏi bởi những cuộc ăn chơi thâu đêm trác táng. Còn nhớ, khi ở trong trại Xuân Nguyên, cả hai vợ chồng Dung "Thà" đều nói về tương lai sau khi được ra trại với những dự định, hoài bão lương thiện; những mô hình kinh doanh sạch sẽ, không vi phạm pháp luật. Nhiều người khi ấy cũng tin rằng, vợ chồng họ vốn xuất phát điểm đều là trí thức, có nền tảng tốt, có giáo dục, vì nhất thời mà phạm tội, nên ai cũng nghĩ họ sẽ làm lại. Nhưng ngay sau khi vừa bước chân ra khỏi trại giam, cả hai lại quay về con đường cũ. Nguyễn Văn Thà thì sau khi đầu thú, hiện đang thi hành án tại trại giam V.Q; còn Nguyễn Ngọc Dung, trước mắt phải đối diện với bản án dành cho tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, không biết ngày nào mới được về lại xã hội.

