Dừng Kế hoạch 191, Quảng Ninh kiểm soát xe quá tải thế nào?

Tháng 5/2024, UBND tỉnh Quảng Ninh phát đi văn bản số 1266 về "Tăng cường quản lý phương tiện vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng phục vụ thi công các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh". Trong đó nêu rõ việc dừng thực hiện Kế hoạch số 191/KH- UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh về “Tăng cường quản lý hoạt động xe chở hàng quá tải, vi phạm kích thước thùng xe trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.



Quyết định này được UBND tỉnh đưa ra sau khi có đề xuất của Sở Tư pháp và văn bản báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh về “Tăng cường quản lý hoạt động xe chở hàng quá tải, vi phạm kích thước thùng xe trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” của Sở GTVT.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Sở GTVT, các sở, ban, ngành, lực lượng chức năng và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, quản lý hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe ô tô, bảo vệ môi trường... để có giải pháp pháp quản lý, kiểm soát hiệu quả hoạt động của các phương tiện vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng, khoáng sản lưu hành trên hệ thống bến bãi, giao thông đường thủy, đường bộ (cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị, đường xã...) thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, địa phương, đơn vị và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm tiêu cực “bảo kê”, “lợi ích nhóm”, buông lỏng công tác quản lý gây hậu quả, mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên khoáng sản và các quy định của pháp luật có liên quan khác; tham mưu UBND tỉnh các nội dung theo thẩm quyền (nếu có và xét thấy cần thiết).

Điểm nổi bật của Kế hoạch 191 là gắn trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền, sở, ngành vào trong nhiệm vụ chính trị bảo đảm ATGT, trật tự xã hội trên địa bàn. Kế hoạch cũng quy định rõ vai trò của từng cấp, từng đơn vị trong việc kiểm soát việc vận chuyển đất, đá, vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Kế hoạch 191 đã trở thành quy trình khép kín, chặt chẽ để kiểm tra và chống xe quá tải, xe cơi nới thành thùng, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông. Đặc biệt là bảo vệ ngân sách nhà nước trong hoạt động khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, đến nay sau gần 5 năm thực hiện liên tục, Kế hoạch số 191/KH-UBND “Tăng cường công tác quản lý hoạt động xe chở hàng quá tải, vi phạm kích thước thùng xe trên địa bàn tỉnh” của Quảng Ninh đã phải dừng.

Từ đây, câu hỏi được đặt ra: Sau khi dừng Kế hoạch 191, các cơ quan chức năng, đặc biệt các lực lượng CSGT, TTGT sẽ làm gì để kiểm soát, xử lý xe quá tải, cơi nới thành thùng?.

Đội CSGT số 3 phối hợp với Trạm kiểm tra tải trọng xe Quảng Ninh kiểm tra, xử lý xe quá tải sau phản ánh của Báo Tri thức và Cuộc sống.

Ngày 29/5/2024, phát hiện trên tuyến Quốc lộ 4B, đoạn qua địa bàn huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh xuất hiện tình trạng xe chở đất, đá, vật liệu xây dựng có dấu hiệu quá tải, PV Báo Tri thức và Cuộc sống đã phản ánh đến Đội CSGT số 3 – Phòng CSGT tỉnh Quảng Ninh.

Lập tức, lực lượng CSGT đã phối hợp với Trạm kiểm tra tải trọng xe Quảng Ninh tổ chức “vây bắt” và kiểm tra các phương tiện có dấu hiệu chở quá tải trên tuyến đường Quốc lộ 4B.

Theo đó, khoảng 15h ngày 29/5, tổ công tác Đội CSGT cùng Trạm kiểm tra tải trọng xe Quảng Ninh tiến hành tuần tra và chốt chặn kiểm soát phương tiện. Tại Km104+300 Quốc lộ 4B, tổ công tác dừng chiếc xe tải BKS 14H-037.25 kéo theo rơ mooc 14R – 024.01chở vật liệu xây dựng để kiểm tra giấy tờ và cân tải trọng xe. Phiếu cân cho ra kế quả phương tiện chở quá 13,8%.

Lúc này, tổ công tác lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ đối với tài xế Nguyễn Văn Nam với lỗi chở hàng vượt quá tải trọng từ 10 – 30% và tạm giữ giấy phép lái xe hạng FC của tài xế Nam.

Ngoài ra, tổ công tác cũng lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Thanh Loan – chủ chiếc xe vi phạm tải trọng.

Chỉ huy Đội CSGT số 3 – Phòng CSGT tỉnh Quảng Ninh cho biết, hiện lực lượng đang triển khai nhiệm vụ theo các Kế hoạch của của Cục CSGT cũng như Công an tỉnh và Phòng CSGT tỉnh Quảng Ninh về tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây TNGT trên các tuyến giao thông.

Về kết quả xử lý xe quá tải, quá khổ và cơi nới kích thước thành thùng từ tháng 4/2024 đến nay, Đội CSGT số 3 đã xử lý 19 trường hợp xe quá tải, 5 trường hợp xe quá khổ và phạt tiền hơn 120 triệu đồng gồm cả chủ xe và người điều khiển.

Đối với các lực lượng của ngành GTVT Quảng Ninh, được biết, Trạm Kiểm tra tải trọng xe Quảng Ninh, TTGT Sở GTVT cũng đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động các chủ mỏ, chủ bến kinh doanh vật liệu rời và lái xe, chủ phương tiện vận chuyển hàng hoá, vật liệu rời trên địa bàn tỉnh không chở hàng hoá quá tải trọng, không cơi nới thành thùng, và không vi phạm các quy định của luật giao thông...

Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành các quy định của luật giao thông và xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển hàng hoá, vật liệu rời quá khổ, quá tải lưu thông trên địa bàn của TTGT, Trạm Kiểm soát tải trọng xe Quảng Ninh sẽ góp phần vào việc đảm bảo an toàn giao thông, kéo giảm số vụ TNGT trong những tháng còn lại của năm 2024.

