Quảng Ninh tạm dừng kế hoạch tăng cường quản lý xe chở quá tải

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phát đi văn bản số 1266 về "Tăng cường quản lý phương tiện vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng phục vụ thi công các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh". Trong đó nêu rõ việc tạm dừng thực hiện Kế hoạch số 191/KH- UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh về “Tăng cường quản lý hoạt động xe chở hàng quá tải, vi phạm kích thước thùng xe trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.

Quyết định này được UBND tỉnh đưa ra sau khi có đề xuất của Sở Tư pháp và văn bản báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh về “Tăng cường quản lý hoạt động xe chở hàng quá tải, vi phạm kích thước thùng xe trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” của Sở GTVT.

Hoạt động chở đất, đá thải tại mỏ quặng Pyrophilit tại bản Lý Quáng, xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh của Công ty CP Công nghiệp Đông Bắc Việt Nam.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Sở GTVT, các sở, ban, ngành, lực lượng chức năng và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, quản lý hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe ô tô, bảo vệ môi trường... để có giải pháp pháp quản lý, kiểm soát hiệu quả hoạt động của các phương tiện vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng, khoáng sản lưu hành trên hệ thống bến bãi, giao thông đường thủy, đường bộ (cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị, đường xã...) thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, địa phương, đơn vị và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm tiêu cực “bảo kê”, “lợi ích nhóm”, buông lỏng công tác quản lý gây hậu quả, mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên khoáng sản và các quy định của pháp luật có liên quan khác; tham mưu UBND tỉnh các nội dung theo thẩm quyền (nếu có và xét thấy cần thiết).

Tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, nhằm siết chặt quản lý kinh doanh vận tải, tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện, ngày 10/6/2015 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã có Chỉ thị số 37-CT/TU "Về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm soát, xử lý phương tiện ô tô quá tải, quá khổ, vi phạm kích thước thành, thùng xe”.

Thực hiện Chỉ thị, các cơ quan chức năng và địa phương trong tỉnh đã vào cuộc quyết liệt, tuyên truyền giáo dục, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ; tổ chức cho các doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động kinh doanh vận tải hàng hoá ký cam kết không vi phạm...và mang nhiều hiệu quả thiết thực.

Tiếp đó, ngày 14/8/2019 UBND tỉnh Quảng Ninh có Kế hoạch số 191/KH-UBND “Tăng cường công tác quản lý hoạt động xe chở hàng quá tải, vi phạm kích thước thùng xe trên địa bàn tỉnh”; trong đó quy định rõ từng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu để phương tiện vi phạm về kích thước thành thùng, chở quá tải lưu thông trên địa bàn, dẫn đến tàn phá hạ tầng giao thông, xảy ra TNGT.

Kế hoạch 191 thực sự đã mang lại nhiều kết quả cho tỉnh Quảng Ninh trong công tác kiểm soát tải trọng xe, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm ATGT. Đặc biệt là bảo vệ ngân sách nhà nước trong hoạt động khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, đến nay sau gần 5 năm thực hiện liên tục, Kế hoạch số 191/KH-UBND “Tăng cường công tác quản lý hoạt động xe chở hàng quá tải, vi phạm kích thước thùng xe trên địa bàn tỉnh” của Quảng Ninh đã phải tạm dừng.