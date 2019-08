Dự báo thời tiết hôm nay: Hà Nội tăng nhiệt, nắng nóng

Dự báo thời tiết khu vực Bắc Bộ ban ngày nắng nóng với nhiệt độ phổ biến từ 34-37 độ; về đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Thời tiết Hà Nội nền nhiệt tiếp tục tăng thêm 2 độ so với hôm qua, cao nhất ở mức 36 độ, trời nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hà Nội nắng nóng 36 độ

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 120mm/24h).