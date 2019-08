Dự báo thời tiết 23/8: Hà Nội mát mẻ chờ bão Bailu

Khu vực Hà Nội có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Tiết trời khá mát mẻ khi nền nhiệt cao nhất chỉ ở mức 31 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay, tại Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h).

Đợt mưa này có khả năng kéo dài hết hôm nay, từ đêm nay mưa giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội vẫn có mưa dông, thời tiết tương đối mát mẻ.

Nhiệt độ cao nhất tại Bắc Bộ phổ biến từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.



Thời tiết Hà Nội tiếp tục xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Thời tiết khá mát mẻ khi nhiệt độ cao nhất chỉ 31 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ở phía Bắc mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông rải rác; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, riêng phía Nam có nơi trên 34 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng 34-37 độ; chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ ban ngày tại Tây Nguyên có nơi trên 31 độ, về đêm giảm xuống thấp nhất chỉ còn 21 độ.

Khu vực Nam Bộ nền nhiệt phổ biến từ 31-34 độ; tại TP.HCM và Cần Thơ là 33 độ.

Về cơn bão Bailu , dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 19h hôm nay, vị trí tâm bão ở khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 124,7 độ Kinh Đông, cách Đài Loan khoảng 480km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 19h ngày 25/8, vị trí tâm bão ở khoảng 25,4 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Phúc Kiến-Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão đi sâu vào đất liền và suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp.