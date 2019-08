Bão Bailu: Các tỉnh, thành từ Quảng Ninh-Bình Định chủ động ứng phó

Vị trí và đường đi dự kiến của bão Baidu. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Ngày 24/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ban hành Thông báo số 401/TWPCTT-VP gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ Công Thương, Giao thông Vận tải, Quốc phòng, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường.



Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hiện nay gần biển Đông, cơn bão Bailu, cách Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 160km về phía Nam Đông Nam, sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km.

Bão Bailu có xu thế dịch chuyển dần về phía Tây Tây Bắc, có khả năng gây ảnh hưởng đến khu vực Bắc Biển Đông.

Để chủ động ứng phó trong tình huống bão có thể thay đổi hướng và ảnh hưởng tới vùng biển Việt Nam trong những ngày tới, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai thông báo và đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện việc thường xuyên theo dõi diễn biến của bão để kịp thời thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển chủ động các biện pháp phòng tránh; duy trì thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai-Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24/8, một số nơi thuộc các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to. Lượng mưa đo được từ 9-12 giờ cùng ngày tại Hương Trạch (Hà Tĩnh) là 15mm; Troóc, Ba Đồn, Phúc Trạch, Sơn Trạch (Quảng Bình) từ 18-99mm...

Chiều 24/8, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình vẫn tiếp tục có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại một số nơi thuộc các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, đặc biệt tại các huyện Hương Khê, Kỳ Anh (Hà Tĩnh); Bố Trạch (Quảng Bình).

Diễn biến chi tiết cho các vùng đêm 24/8 và ngày 25/8: Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Độ ẩm từ 51-96%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Độ ẩm từ 61-95%. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 34-37 độ C.

Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 62-95%. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 34-36 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 61-98%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 30-33 độ C, phía Bắc có nơi trên 33 độ C.

Đà Nẵng-Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Nam có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc chiều tối 25/8 có mưa rào và dông rải rác, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-93%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 33-36 độ C, phía Nam có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối 25/8 có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 59-95%. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 28-31 độ C; ở Nam Bộ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C./.