Dự báo thời tiết hôm nay 26/8: Bắc bộ, Trung có mưa rào và dông

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, tuần này, dự báo thời tiết Bắc Bộ mưa dông vài nơi, ban ngày trời nắng với mức nhiệt cao nhất phổ biến 32-35 độ C. Đêm 26-27/8, nhiệt độ giảm nhẹ xuống còn 31-33 độ C do xuất hiện mưa dông rải rác. Mưa có khả năng kéo theo lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Kạn, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai và Lai Châu cần đề phòng sạt lở đất.

Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông. Mưa kèm theo dông lốc chủ yếu xuất hiện vào chiều tối và kéo dài đến hết ngày 30/8, nhiệt độ khu vực giảm xuống mức 32-35 độ C.

Mưa lớn cũng xuất hiện cục bộ tại các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ từ ngày 27/8 đến 30/8. Dù vậy, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa vẫn gặp tình trạng suy giảm lượng dòng chảy, thiếu hụt so với trung bình năm. Mực nước tại các hồ chứa thủy điện ở mức thấp, một số hồ xuống xấp xỉ hoặc dưới mực nước chết.

Tình hình hạn hán, thiếu nước cục bộ ở các tỉnh miền Trung tiếp tục diễn ra ở một số nơi ngoài vùng cấp nước của các công trình thủy lợi, đặc biệt từ Quảng Nam đến Phú Yên. Độ mặn trung bình vùng hạ lưu các sông ở mức cao hơn trung bình năm cùng kỳ.

Bắc Bộ và Trung Bộ đón mưa rải rác vào tuần tới khiến nhiệt độ giảm nhẹ xuống mức 32-35 độ C. Ảnh: Việt Hùng.

Dự báo thời tiết hôm nay k hu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa lớn cục bộ xuất hiện vào chiều và tối từ nay cho tới 30/8. Mưa dông có khả năng kéo theo lốc, sét và gió giật mạnh. Trong tuần, các sông ở Tây Nguyên được dự báo xuất hiện một đợt lũ.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, mực nước thượng nguồn sông Mekong đang ở mức thấp hơn trung bình năm 3 đến 5 mét. Lượng dòng chảy từ thượng nguồn sông Mekong về đầu nguồn sông Cửu Long thấp hơn 40-50% so với trung bình năm. Hiện, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm theo triều và ở mức thấp hơn trung bình năm 1-1,6 mét.

Về thời tiết biển, vùng biển phía nam (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) đang có gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, mưa rào và dông kèm theo gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cũng dự báo một vùng áp thấp hoặc áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông trong ngày 28-29/8.