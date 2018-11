Dự báo thời tiết 27/11: Sài Gòn hết mưa, Nam Trung Bộ vẫn lo ngập

Trong khi tại TP.HCM mưa đã hết thì ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hoà vẫn có mưa to, nguy cơ tiếp tục xảy ra ngập lụt.

Dự báo thời tiết hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trời rét với nền nhiệt dao động từ 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Đến ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 24-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Thời tiết Hà Nội không mưa, sáng sớm trời rét, có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng hanh khi độ ẩm xuống thấp nhất ở mức 55%. Nhiệt độ thấp nhất về ban đêm chỉ 16 độ, cao nhất trong ngày là 28 độ.

Mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi tại TP.HCM do ảnh hưởng của bão số 9

Tại Hải Phòng trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 17 độ, cao nhất 27 độ.



Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía bắc buổi sáng trời rét và có mưa rải rác; phía nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 độ, cao nhất là 28 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 độ, cao nhất từ 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Khu vực Tây Nguyên tiếp tục có mưa rào rải rác, nhiệt độ ban đêm còn 18 độ và tăng nhanh vào ban ngày lên 29 độ.

Tại Nam Bộ mưa rào và dông chỉ còn vài nơi, TP.HCM trời có nắng trở lại sau những ngày mưa to do ảnh hưởng của bão số 9.

Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ là 22 độ, cao nhất dao động từ 28-31 độ, trong đó tại TP.HCM và Cần Thơ là 29 độ.

Do tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động của đới gió Đông nên hôm nay, các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa phổ biến các tỉnh Quảng Trị, Khánh Hòa sẽ khoảng 40-70mm/ngày; ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Yên 80-120mm/ngày; ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định 100-150mm/ngày.

Trong hôm nay và ngày mai, trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa được cảnh báo xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông chính phổ biến ở mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2, các sông nhỏ lên trên BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, đô thị tại các tỉnh trên, đặc biệt là tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và bắc Phú Yên.