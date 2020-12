Đốt nhiều tài liệu, giấy tờ, con trai đại gia Thiện “Soi” khai gì?

Ngày 3/12, Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa Vùng Tàu) cho biết, cơ quan này đang thụ lý điều tra vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Rửa tiền” do Lê Thái Thiện (đại gia Thiện “Soi”, SN 1965, trú tại xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ) và Lê Thái Phong (SN 2000, con trai Thiện “Soi”) thực hiện với số lượng tiền rất lớn. Trong đó, có liên quan đến việc chuyển nhượng, ủy quyền toàn phần quản lý, sử dụng, mua bán đất đai, tài sản do nhiều người khác đứng tên chủ sở hữu.

Đại gia Thiện "Soi"

Liên quan vụ việc trên, một thông tin đáng chú ý, tại nhà của Lê Thái Phong (con trai ông Thiện), khi thấy lực lượng công an đến, Phong đã đốt các giấy cho vay tiền, nhưng bị lực lượng làm nhiệm vụ dập tắt ngay. Mới đây, đối tượng Phong bước đầu khai nhận, việc đốt tài liệu, giấy tờ này không phải tại thời điểm trước lực lượng công an vào khám xét, bắt giữ tối 1/12 mà đã đốt tử tháng trước. Phong nói rằng những giấy tờ đều là giấy vay nợ người khác của Phong và Thiện “Soi” (bố của Phong). Do đã thanh toán xong nên đối tượng đã đốt đi.

Trước đó, ngày 1/12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Lê Thái Thiện (55 tuổi, thường được gọi là đại gia Thiện "Soi", ngụ xã Tân Hải, TX Phú Mỹ) và con trai ông Thiện là Lê Thái Phong, 20 tuổi, theo khoản 2, điều 201 và khoản 3, điều 234 của Bộ luật Hình sự năm 2015 để điều tra làm rõ về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và rửa tiền.

Tối cùng ngày, Công an thị xã Phú Mỹ huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ được chia làm 2 tổ - một tổ đến nhà Lê Thái Thiện và một tổ đến nhà Lê Thái Phong đọc quyết định khởi tố bị can và khám xét 3 nơi là nhà riêng của ông Thiện, dịch vụ cho thuê xe Thái Thiện Phong nơi con trai ông Thiện đang ở và kinh doanh; nhà nghỉ Thái Phong đều ở thôn Láng Cát, xã Tân Hải. Khi tổ công an đến nhà đọc lệnh khởi tố Phong đã phát hiện một số giấy tờ cho vay được Phong cho vào chảo đốt còn đang cháy dở.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều giấy liên quan đến cho vay tiền cùng 2 khẩu súng bắn đạn bi, lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong toàn bộ số giấy tờ trên để phục vụ công tác điều tra, ngoài ra còn thu giữ 2 siêu xe của ông Lê Thái Thiện đứng tên. Do giấy tờ liên quan nhiều lên lực lượng chức năng phải làm việc đến 0h40 ngày 2/12 mới kết thúc và di lý Thiện và Phong về cơ quan công an để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội.

Lê Thái Phong, con trai Thiện Soi.

Ông Lê Thái Thiện cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 9 - 12 %/tháng. Khi nạn nhân không có tiền trả nợ, ông Thiện ép họ phải bán các tài sản cho mình. Tiền cho vay nặng lãi có được, Thiện đầu tư vào việc kinh doanh, mua đất đai…

Hành vi trên được phát giác khi Công an thị xã Phú Mỹ tiếp nhận đơn tố cáo ông Lê Thái Thiện. Theo đó, Công an thị xã Phú Mỹ đã thụ lý đơn tố cáo của ông Lưu Ngọc Tư, tố ông Lê Thái Thiện cho vay nặng lãi và chiếm đoạt tài sản. Theo đó, cuối năm 2017, hai vợ chồng ông tìm gặp ông Lê Thái Thiện để vay 8 tỷ đồng, lãi suất ông Thiện cho vay lên đến 3,5%/ngày, tương đương 105%/tháng. Đến tháng 9/2018, qua nhiều lần trả lãi nhưng ông Tư vẫn nợ ông Thiện số tiền bị tính đến 20 tỷ đồng. Sau đó, tháng 9/2018, do cần tiền mua đất, ông Tư tiếp tục vay thêm của Thiện 15 tỷ đồng cũng với lãi suất 3,5%/ngày.

Đến năm 2018, sau khi cộng chồng lãi, số tiền nợ đã lên đến 86 tỷ đồng. Lúc này, ông Thiện gây sức ép buộc ông Tư trả nợ, nên vợ chồng ông ký gán nợ khu đất rộng 12.000 m2 toạ lạc tại ấp 6 xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ với giá trị là 21 tỷ đồng.

Sau đó, ông Lưu Ngọc Tư tiếp tục cấn trừ miếng đất thứ 2 có diện tích 1.200 m2 mặt tiền Đường 81 ngay trung tâm TX Phú Mỹ với giá 14 tỷ đồng. Miếng thứ 3, vợ chồng ông Tư phải cấn trừ nợ với ông Thiện là diện tích đất 27.000m2 mặt tiền Đường 81, thuộc ấp 5 xã Tóc Tiên, TX Phú Mỹ có giá 51 tỷ đồng. Lãi vẫn chồng lãi, một lần nữa ông Thiện ép vợ chồng ông Lưu Ngọc Tư phải ký giấy tờ chuyển nhượng quán cà phê Doanh nhân toạ lạc ngay Khu đô thị mới Phú Mỹ với giá 24 tỷ đồng. Như vậy, tổng cộng từ năm 2017 đến nay, ông Thiện đã thu về 21 tỷ tiền mặt và 4 miếng đất rộng hàng chục nghìn m2 trị giá 110 tỷ đồng, nhưng tính đến ngày 22/2/2020 ông Tư vẫn nợ ông Thiện 18 tỷ đồng.

Ngày 3/12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đề nghị những ai là bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án nêu trên thì khẩn trương liên hệ với Cơ quan điều tra Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (địa chỉ: khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số điện thoại 02543.876.125 hoặc 0938.003.969 gặp đồng chí Nguyễn Văn Huy) để làm việc và được giải quyết theo quy định pháp luật.

Sáng 4/12, Công an thị xã Phú Mỹ khen thưởng dội hình sự vì đã hoàn thành nhiệm vụ bắt giữ đại gia Thiện "Soi ".

Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ...

