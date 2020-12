Thanh Hóa: Xác minh biển số ô tô rơi ở hiện trường tai nạn chết người

Trước đó, khoảng 19h45 ngày 3/12, tại Km 336+600 quốc lộ 1A đoạn qua xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong. Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Nguyễn Viết Thị (SN 1979, trú ở xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) điều khiển xe mô tô đang chuyển hướng sang đường thì bị một chiếc xe ô tô lưu thông theo hướng Bắc-Nam đâm trúng. Hậu quả, anh Nguyễn Viết Thị tử vong trên đường đi cấp cứu. Tuy nhiên, tài xế xe ô tô đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.Tại hiện trường vụ tai nạn giao thông, lực lượng chức năng thu nhặt được một biển số xe ô tô 36A-533.66 và vài mảnh vỡ cho thấy chiếc xe ô tô mang hiệu Hyundai, màu đen. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an huyện Quảng Xương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn. Hiện lực lượng Công an đang trích xuất camera an ninh để truy tìm phương tiện có liên quan. Đồng thời, xác minh chủ xe bị rơi biển số có liên quan đến vụ tai nạn hay không. Quốc lộ 1A đoạn qua Quảng Xương, Thanh Hóa nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông chết người. >>> Xem thêm Video: Xe chở pháo hoa phát nổ, 4 người Việt bị thương trên đất Lào (Nguồn: TH Đồng Tháp)

