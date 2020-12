Cô gái 21 tuổi nghi bị khống chế, hiếp dâm tại quán karaoke

Ngày 4/12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang điều tra, làm rõ nghi vấn cô gái 21 tuổi bị khống chế, hiếp dâm tại quán karaoke.

Ảnh minh họa.

Thông tin ban đầu, vụ cô gái 21 tuổi bị khống chế, hiếp dâm xảy ra vào khoảng 3h ngày 2/12, tại quán karoke nhà anh T.V.T (SN 1985, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang), Ngô Văn Quỳnh (SN 1990, trú tại thôn Chúng, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa) đã dùng vũ lực khống chế, hiếp dâm chị L.T.K.H (SN 1999, trú tại xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn).

Sau khi sự việc xảy ra, chị H. đã đến cơ quan Công an trình báo. Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã vào cuộc điều tra và triệu tập Ngô Văn Quỳnh lên làm việc. Công an đang tạm giữ Quỳnh để lấy lời khai, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định.

Hiện vụ cô gái 21 tuổi bị khống chế, hiếp dâm đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bảo vệ trường học ở Bến Tre hiếp dâm bé gái 8 tuổi