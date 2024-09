Đồng Nai: Bắt khẩn cấp 04 đối tượng cướp giật vé số

Trước đó, ngày 24/9/2024, anh T.V.C, SN: 1977, tạm trú xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đến Công an xã Long An trình báo sự việc bị 04 đối tượng giả vờ mua vé số sau đó đánh anh và cướp 470 tờ vé số tại khu dân cư Cát Linh, thuộc ấp 4, xã Long An, huyện Long Thành.

Các đối tượng sau khi bị bắt tại cơ quan Công an. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Long Thành chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng triển khai lực lượng truy xét các đối tượng. Sau 48 giờ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Long Thành bắt khẩn cấp 04 đối tượng gồm: D.B, SN: 1977, quê quán tỉnh Kiên Giang; L.T.Đ, SN: 2003, quê quán tỉnh Sóc Trăng; L.V.V, SN: 1988, quê quán tỉnh Tiền Giang và T.V.Đ, SN: 1981, quê quán tỉnh Cà Mau.



Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện, Công an huyện Long Thành đang điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

