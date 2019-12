Dân chơi phê pha ma túy trong quán karaoke liên tiếp rủ nhau “lên phường”

Lúc 1h15 ngày 1/12, Phòng CSĐT tội phạm Ma túy phối hợp với Công an huyện Thủy Nguyên, tỉnh Hải Phòng đã bất ngờ kiểm tra hành chính đối với cơ sở karaoke Minh Quân 2, phát hiện và bắt quả tang tại 4 phòng hát hơn 40 thanh niên nam nữ có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Khi lực lượng Công an ập vào, nhiều đối tượng vẫn đang quay cuồng trong tiếng nhạc. Khám xét tại chỗ, lực lượng Công an thu giữ được chất ma túy và các tang vật liên quan đến việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy như đĩa, thẻ đánh ke, ống hút tự chế… Qua kiểm tra đã phát hiện 37/42 trường hợp dương tính với ma túy. Hầu hết những người dương tính với ma túy đều trú tại huyện Thủy Nguyên. Đáng chú ý, các đối tượng bị bắt giữ lần này thừa nhận đã nhiều lần đến đây sử dụng ma túy và nhảy nhót thâu đêm suốt sáng. 50 dân chơi phê ma túy trong quán karaoke: Rạng sáng 3/11, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Biên Hòa kiểm tra quán karaoke 161 tại địa chỉ 161/2, đường Phạm Văn Thuận, KP4, phường Tam Hiệp (TP Biên Hòa, Đồng Nai). Tại thời điểm trên, công an kiểm tra tại 4 phòng hát mở nhạc công suất lớn và phát hiện có 54 thanh niên (trong đó có 18 nữ) có dấu hiệu đang tụ tập để sử dụng ma túy. Trong phòng có trang bị các vật dụng chăn, nệm, gối giống như một căn phòng ngủ để các đối tượng có thể nghỉ ngơi. Công an thu giữ 1 gói nghi là ma túy tổng hợp, 15 viên nén gồm các màu: nâu, trắng và hồng (nghi thuốc lắc), 1 đĩa khay hàng cùng nhiều bọc nilon đã qua sử dụng; 4 bộ dụng cụ sử dụng ma túy (đĩa, thẻ ATM, giấy bạc…). Công an TP Biên Hòa đã đưa 54 đối tượng về trụ sở. Qua thử nhanh, công an xác định có 50 đối tượng dương tính với ma túy. 22 nam thanh nữ tú phê ma túy trong quán karaoke Lasvegas: Khoảng 2h ngày 30/11, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra hành chính quán karaoke Lasvegas (phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn). Qua thử nước tiểu, 22 khách đang hát hò, nhảy múa tại quán karaoke trên dương tính với chất ma túy. Cách đây không lâu, cũng tại thị xã Điện Bàn, lực lượng chức năng đột kích và phát hiện gần 70 người sử dụng ma túy trong quán karaoke. Cụ thể, rạng sáng 20/10, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra quán karaoke Diễm Linh (xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn). Nhận thấy sự hiện diện của lực lượng chức năng, nhiều người tháo chạy nhưng bất thành. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 68 thanh niên dương tính với ma túy. 28 'dân chơi' thuê phòng hát karaoke thác loạn ma túy thâu đêm: Chiều 6/11, Công an tỉnh TT-Huế cho biết, Công an huyện Phú Vang đã triệt xóa thành công một tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy “núp bóng” phòng hát karaoke; bắt quả tang và xử lý hàng chục đối tượng nam, nữ thanh niên có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, Công an huyện Phú Vang phát hiện tại tiệm karaoke Sơn Hà (xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, TT-Huế) có 7 phòng hát đang hoạt động quá giờ quy định. Công an tiến hành kiểm tra đột xuất tiệm hát này, qua đó phát hiện 28 nam, nữ thanh niên có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp, gồm Ketamin và MDMA. (ảnh minh họa). Test nhanh các đối tượng trên, tất cả 28 nam, nữ thanh niên đều dương tính với ma túy. Xác minh nhân thân nhóm đối tượng tại “ổ” ma túy này, công an cho biết, các nam nữ thanh niên có tuổi đời khá còn trẻ, từ 18 tuổi đến 28 tuổi, trú tại hai tỉnh TT-Huế và Quảng Trị. (Ảnh minh họa). Phát hiện hơn 200 'nam thanh nữ tú' phê ma tuý tại vũ trường ăn chơi nổi tiếng Sài Gòn: Khoảng 2h sáng 24/7, phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội - Công an TP HCM phối hợp cùng Công an Q.1 bất ngờ đột kích vào vũ trường 030X8 nằm trên đường Nam Quốc Cang, Q.1. Thời điểm kiểm tra, bên trong vũ trường có hàng trăm dân chơi đang nhảy múa trong âm thanh nhạc sàn sôi động, không khí đặc khói thuốc, mùi rượu bia… Phát hiện công an, các dân chơi nhanh chóng tìm cách tháo chạy ra ngoài. Tuy nhiên các cửa thoát đã bị lực lượng chức năng chốt chặn. Tại một số bàn VIP, cảnh sát tìm thấy túi nylon chứa tinh thể và các viên nén nghi là ma tuý. Sau khi kiểm tra hành chính, có khoảng 300 người bị đưa về cơ quan Công an để làm việc. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định hơn 200 người dương tính với chất ma tuý.Báo động thanh thiếu niên sử dụng ma túy trong quán karaoke. Nguồn: Đài Truyền Hình Bắc Giang.

