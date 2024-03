Đồng Nai: Điều tra vụ cháy nhà tại 3 hộ làm nệm, ghế da

Thông tin ban đầu, vào khoảng 13h ngày 15/3 tại ba căn nhà ở ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai bốc cháy dữ dội.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Trảng Bom, Công an xã Hố Nai điều nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường để dập lửa.

Hiện trường vụ cháy

Sau khoảng hơn 30 phút, ngọn lửa đã bị dập tắt, nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Nhiều tài sản bị thiêu rụi

Trao đổi với phóng viên, một người dân sống gần nơi xảy ra vụ cháy cho biết: Ba căn nhà trên là của ba chị em ruột làm nghề may gia công nệm, mút ghế da. Khi phát hiện vụ cháy, nhiều người dân gần đó xông vào dập lửa, nhưng do vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh, cháy rất mạnh.

Rất may lực lượng Cảnh sát PCCC kịp thời có mặt nên ngọn lửa bị khống chế, không cho cháy lan sang khu vực xung quanh. Những ngày gần đây các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, trong đó có Đồng Nai bước vào cao điểm của mùa khô, nên nguy cơ xảy ra cháy nổ rất lớn.