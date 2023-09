Tận mục khu phức hợp, căn hộ cao cấp hàng trăm tỷ không phép ở Đồng Nai

Dự án khu phức hợp thương mại, dịch vụ và căn hộ cao cấp tại đường Đồng Khởi, phường Tân Tiến (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) do CTCP Xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai làm chủ đầu tư với số vốn khoảng 679 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2016-2022. (Ảnh: PLO). Theo thiết kế, dự án khu phức hợp thương mại, dịch vụ và căn hộ cao cấp có ba khối công trình được ký hiệu lần lượt: A, B, C. (Ảnh: Giao thông). Tại khu A của dự án đã được chủ đầu tư xây dựng Trung tâm hội nghị tổ chức sự kiện có tên Eros Palace Luxury, quy mô bốn tầng lầu và một tầng hầm, diện tích xây dựng khoảng 3.500m2. (Ảnh: Lao động Thủ đô). Công trình này đã đưa vào sử dụng từ năm 2017, nhưng chưa có giấy phép xây dựng theo quy định. (Ảnh: PLO). Đối với khu B của dự án được thiết kế làm trung tâm thương mại dịch vụ với quy mô dự kiến năm tầng và một tầng hầm. Hiện tại tòa nhà chính của công trình tại khu B đã được đổ bê tông cốt thép tầng một với diện tích xây dựng hơn 4.300m2. (Ảnh: PLO). Công trình này hiện cũng chưa được cấp giấy phép xây dựng và thực tế đang tạm dừng thi công nhiều năm nay. (Ảnh: Người lao động). Đối với khu C của dự án, chủ đầu tư thiết kế công trình có công năng làm văn phòng kết hợp căn hộ cao cấp được quy hoạch từ 12-14 tầng lầu, 2 tầng hầm. Hiện nay, tại khu C đã xây dựng và tồn tại nhà hàng Eros Palace với diện tích hơn 2.000m2. (Ảnh: PLO). Nhà hàng Eros Palace được Sở Xây dựng Đồng Nai cấp giấy phép xây dựng tạm, trong đó ràng buộc điều kiện chủ đầu tư cam kết tự tháo dỡ khi cần thiết, không yêu cầu bồi hoàn. (Ảnh: Giao thông). Liên quan đến dự án khu phức hợp thương mại, dịch vụ và căn hộ cao cấp của CTCP Xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai xây dựng không phép, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai vừa lập Tổ liên ngành để kiểm tra. (Ảnh: Lao động Thủ đô). Theo đó, Tổ liên ngành gồm có đại diện các sở: Xây dựng, TN&MT, KH&ĐT, Tài chính, Tư pháp và đại diện Thanh tra tỉnh, UBND TP Biên Hòa. (Ảnh: Báo Đồng Nai). Tổ liên ngành sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với dự án về thủ tục đầu tư, đất đai, việc giao và cho thuê đất, nghĩa vụ tài chính người sử dụng đất đối với nhà nước. (Ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai khảo sát tại dự án vào năm 2022: Nguồn Báo Đồng Nai). Ngoài ra sẽ đánh giá việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân liên quan trong thực hiện dự án. Qua đó, chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế và những vấn đề tồn tại để biện pháp xử lý theo quy định. (Ảnh: Công trình không phép vẫn tổ chức các sự kiện vào cuối tuần: Nguồn Nhân Dân).

Dự án khu phức hợp thương mại, dịch vụ và căn hộ cao cấp tại đường Đồng Khởi, phường Tân Tiến (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) do CTCP Xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai làm chủ đầu tư với số vốn khoảng 679 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2016-2022. (Ảnh: PLO). Theo thiết kế, dự án khu phức hợp thương mại, dịch vụ và căn hộ cao cấp có ba khối công trình được ký hiệu lần lượt: A, B, C. (Ảnh: Giao thông). Tại khu A của dự án đã được chủ đầu tư xây dựng Trung tâm hội nghị tổ chức sự kiện có tên Eros Palace Luxury, quy mô bốn tầng lầu và một tầng hầm, diện tích xây dựng khoảng 3.500m2. (Ảnh: Lao động Thủ đô). Công trình này đã đưa vào sử dụng từ năm 2017, nhưng chưa có giấy phép xây dựng theo quy định. (Ảnh: PLO). Đối với khu B của dự án được thiết kế làm trung tâm thương mại dịch vụ với quy mô dự kiến năm tầng và một tầng hầm. Hiện tại tòa nhà chính của công trình tại khu B đã được đổ bê tông cốt thép tầng một với diện tích xây dựng hơn 4.300m2. (Ảnh: PLO). Công trình này hiện cũng chưa được cấp giấy phép xây dựng và thực tế đang tạm dừng thi công nhiều năm nay. (Ảnh: Người lao động). Đối với khu C của dự án, chủ đầu tư thiết kế công trình có công năng làm văn phòng kết hợp căn hộ cao cấp được quy hoạch từ 12-14 tầng lầu, 2 tầng hầm. Hiện nay, tại khu C đã xây dựng và tồn tại nhà hàng Eros Palace với diện tích hơn 2.000m2. (Ảnh: PLO). Nhà hàng Eros Palace được Sở Xây dựng Đồng Nai cấp giấy phép xây dựng tạm, trong đó ràng buộc điều kiện chủ đầu tư cam kết tự tháo dỡ khi cần thiết, không yêu cầu bồi hoàn. (Ảnh: Giao thông). Liên quan đến dự án khu phức hợp thương mại, dịch vụ và căn hộ cao cấp của CTCP Xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai xây dựng không phép, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai vừa lập Tổ liên ngành để kiểm tra. (Ảnh: Lao động Thủ đô). Theo đó, Tổ liên ngành gồm có đại diện các sở: Xây dựng, TN&MT, KH&ĐT, Tài chính, Tư pháp và đại diện Thanh tra tỉnh, UBND TP Biên Hòa. (Ảnh: Báo Đồng Nai). Tổ liên ngành sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với dự án về thủ tục đầu tư, đất đai, việc giao và cho thuê đất, nghĩa vụ tài chính người sử dụng đất đối với nhà nước. (Ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai khảo sát tại dự án vào năm 2022: Nguồn Báo Đồng Nai). Ngoài ra sẽ đánh giá việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân liên quan trong thực hiện dự án. Qua đó, chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế và những vấn đề tồn tại để biện pháp xử lý theo quy định. (Ảnh: Công trình không phép vẫn tổ chức các sự kiện vào cuối tuần: Nguồn Nhân Dân).