“Dàn trận”, hỗn chiến vì gái và cái kết của các “anh hùng rơm“

Cùng thích một cô gái, hai nhóm thanh niên xảy ra hỗn chiến: Khoảng 21h ngày 21/11, tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng hai nhóm thanh niên lao vào đánh nhau. Sự việc xảy ra gây náo loạn cả khu phố khiến người dân sợ hãi chạy toán loạn. (Ảnh: Cand) Khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã đến hiện trường ngăn chặn vụ việc, đồng thời bắt 5 đối tượng thu giữ nhiều hung khí và đưa về trụ sở để để tra nguyên nhân xảy ra vụ việc. (Ảnh: Cand) Nguyên nhân xảy ra là do mâu thuẫn giữa Nguyễn Minh Duy (16 tuổi, trú tại phường Quán Toan) và Mai Nhân Đạt (18 tuổi, trú tại xã Lam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng) do cùng thích 1 cô gái rồi lời qua tiếng lại và xảy ra sự việc trên. Chém nhau dã man để trả thù cho bạn gái bị sàm sỡ: Ngày 9/11, một nhóm thanh niên trong đó có 2 phụ nữ tên G. và Ph. (chưa rõ lai lịch) ngồi nhậu tại một quán nhậu ở phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng). Tại đây, chị Ph. kể vừa bị thanh niên tên N.T.L (SN 2001, trú quận Hải Châu) sàm sỡ, chọc ghẹo khi đang đứng trước nhà vệ sinh. Sau đó, một nam thanh niên trong nhóm liền cầm ly bia qua bàn nhậu của N.T.L để hỏi chuyện, tiếp đó một nam cầm thẳng ly bia ném về phía nhóm của N.T.L. và cả hai nhóm đã xảy ra xô xát và nhóm L. đã bỏ chạy để rơi điện thoại. (Ảnh: Nld) Đến ngày 10/11, nhóm nam thanh nên tiếp tục đi nhậu rồi gọi điện cho L. đến chuộc. Sau đó, nhóm người này đã dùng hung khí ẩn nấp để chặn đối phương. khi thấy L. cùng Hoàng Quốc Hưng (18 tuổi, quê Quảng Bình) xuất hiện thì bị nhóm người này dùng gậy đuổi đánh, chém nhiều nhát và đánh tới tấp gục giữa đường. (Ảnh: Nld) Đến ngày 13/11, công an quận Ngũ Hành Sơn đã bắt khẩn cấp 6 đối tượng gồm Lê Quang Trường (SN 1999), Huỳnh Công Xứng (SN 1998), Huỳnh Công Vương (SN 1999), Thái Duy Phước (SN 1997), Phạm Hoàng Sơn (SN 1999, cùng trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) và Lưu Văn Chương (SN 1997, trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn vì hành vi "Cố ý gây thương tích". Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ. Xảy ra hỗn chiến do can ngăn hai cô gái đánh nhau trên đường: Khoảng 4h sáng 2/11, tại góc đường số 3 - đường số 8, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP HCM xảy ra mâu thuẫn giữa 2 cô gái dẫn đến đánh nhau. Lúc này một nhóm người đi ngang thấy hai cô gái đánh nhau nhưng không ai can ngăn nên lên tiếng rồi dẫn đến mâu thuẫn với nhóm người tại đây và xảy ra đánh nhau. (Ảnh: ANTV) Vụ hỗn chiến khiến một người nghi bị đối thủ dùng hung khí đâm trọng thương. (Ảnh: ANTV) Tiếp đó, 2 bên rượt đuổi nhau trên đường số 3 cách hiện trường ban đầu khoảng 500 mét một trong hai nhóm được cho là đã đánh nhầm người đi đường. Xe máy của nạn nhân cũng bị đốt rụi sau đó. Sau khi các nạn nhân vụ hỗn chiến được đưa đi bệnh viện cấp cứu thì nhóm người đi đường lại tìm đến nhà của những người địa phương truy sát, đập phá nhiều đồ đạc. (Ảnh: ANTV) Sau khi xảy ra vụ việc, công an quận Bình Tân đã đến hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân và truy xét các đối tượng có liên quan đến vụ hỗn chiến trên. (Ảnh: ANTV) TP.HCM: Điều tra vụ hỗn chiến 2 băng nhóm. (Nguồn: THDT)

