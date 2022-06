Đồng Nai: Bắt Trưởng phòng TNMT huyện Long Thành Nguyễn Hoàng Nghĩa

Ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hoàng Nghĩa – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Thành để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 bị can khác gồm: Dương Thị Duyên - chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Thành); Nguyễn Quang Thảo - Tổ trưởng Tổ đền bù, Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Long Thành và Bùi Văn Hồng - viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Long Thành.

Các quyết định khởi tố, lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện KSND tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Ông Nguyễn Hoàng Nghĩa - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Thành.

Chiều ngày 23/6, Công an đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can và thu giữ nhiều tài liệu liên quan để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, vào tháng 5/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 cán bộ UBND xã Bình Sơn (huyện Long Thành) để điều tra về hành vi nói trên.

Vụ việc sau đó được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền. Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai bắt thêm ông Nghĩa và 3 bị can nói trên.

Theo thông tin ban đầu, với vai trò, chức năng của mình, các bị can này đã thiếu trách nhiệm trong việc xác minh nguồn gốc đất tại địa bàn xã Bình Sơn, để một số người dân lợi dụng chiếm đất công.

Theo hồ sơ ban đầu của Công an Đồng Nai, các bị can có liên quan đến việc thiếu trách nhiệm trong việc xác minh nguồn gốc đất đai tại địa bàn xã Bình Sơn, huyện Long Thành để một số người dân lợi dụng chiếm đất công.

Sau khi có xác nhận của cán bộ địa chính và lãnh đạo xã Bình Sơn, các cán bộ của Văn Phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh huyện Long Thành và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã "tiếp tay" để đất công bị người dân chiếm dụng. Vụ việc đã gây thất thoát tài sản của Nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bắt 2 cán bộ "làm luật" cho xe qua cửa khẩu Lạng Sơn giá 100-300 triệu đồng: