Ngày 1/4, Công an TP.Thuận An đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương tiến hành điều tra làm rõ nghi án người đàn ông sát hại nhân tình trong ki ốt sau KCN Việt Hương.

Theo đó, tối 31/3, người dân sinh sống ở phường Thuận Giao, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ ki ốt nằm sau KCN Việt Hương, phường Thuận Giao. Lúc này, người dân chạy qua kiểm tra căn ki ốt nhưng cửa khoá kín.

Mọi người nhìn qua khe cửa thì thấy đôi nam nữ nằm bất động bên vũng máu.

Công an phong toả hiện trường.

Nhận tin báo, công an có mặt tiến hành phá cửa vào bên trong thì phát hiện người phụ nữ (khoảng 35 tuổi) đã tử vong. Cạnh đó, là người đàn ông (quê An Giang) đang thoi thóp nên đưa đi cấp cứu.

Theo người dân, 2 người là nhân tình với nhau thuê ki ốt sống ở đây từ lâu. Gần đây, cả 2 thường xuyên phát sinh mâu thuẫn.

Hiện vụ đôi nam nữ nằm bất động bên vũng máu trong ki ốt cơ quan công an đang điều tra, làm rõ.