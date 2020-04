Bệnh nhân "xóm chạy thận" thế nào khi Viện Bạch Mai thành "ổ dịch" COVID-19?

Sau khi bệnh viện Bạch Mai trở thành "ổ dịch" COVID-19, lối vào của "xóm chạy thận" tại ngõ 121 Lê Thanh Nghị được lực lượng chức năng lập chốt kiểm soát. Tất cả người ra vào ở xóm chạy thận đều phải khai báo. Phía bên trong con ngõ vẫn yên ả như ngày thường, tất cả người dân đều ý thức đeo khẩu trang để phòng tránh dịch bệnh. Chị Hương, một bệnh nhân của xóm được cử ra để hỗ trợ các cán bộ phường kiểm soát người ra vào trong xóm. Những bệnh nhân ra khỏi xóm đều phải khai rõ tên họ và cam kết thực hiện đúng việc phòng chống dịch COVID-19. Ngay đầu xóm chạy thận những tấm biển tuyên truyền về cách phòng chống dịch được dán lên tường để mọi người đi qua đều có thể nhìn thấy. Những bệnh nhân ở đây cho biết, để đảm bảo an toàn cho các bệnh nhân chạy thận, hàng ngày ra vào Bệnh viện Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng đã bố trí xe quân đội đưa đón. Mỗi ngày có 4-5 chuyến xe đi theo đúng khung giờ các ca chạy thận của Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Bạch Mai được bố trí một lối đi riêng tại cổng số 2 trên đường Giải Phóng. Tại đây có barie và lực lượng an ninh hướng dẫn, kiểm soát nghiêm ngặt. Do đó, bệnh nhân tại xóm chạy thận 121 Lê Thanh Nghị vẫn yên tâm tới điều trị. Các nhu yếu phẩm hàng ngày được cán bộ phường vận chuyển đến để hỗ trợ bệnh nhân ở xóm chạy thận.

>>> Xem thêm video: Bệnh viện Bạch Mai vẫn tiếp nhận bệnh nhân nguy kịch Nguồn VTC1.

Sau khi bệnh viện Bạch Mai trở thành "ổ dịch" COVID-19, lối vào của "xóm chạy thận" tại ngõ 121 Lê Thanh Nghị được lực lượng chức năng lập chốt kiểm soát. Tất cả người ra vào ở xóm chạy thận đều phải khai báo. Phía bên trong con ngõ vẫn yên ả như ngày thường, tất cả người dân đều ý thức đeo khẩu trang để phòng tránh dịch bệnh. Chị Hương, một bệnh nhân của xóm được cử ra để hỗ trợ các cán bộ phường kiểm soát người ra vào trong xóm. Những bệnh nhân ra khỏi xóm đều phải khai rõ tên họ và cam kết thực hiện đúng việc phòng chống dịch COVID-19. Ngay đầu xóm chạy thận những tấm biển tuyên truyền về cách phòng chống dịch được dán lên tường để mọi người đi qua đều có thể nhìn thấy. Những bệnh nhân ở đây cho biết, để đảm bảo an toàn cho các bệnh nhân chạy thận, hàng ngày ra vào Bệnh viện Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng đã bố trí xe quân đội đưa đón. Mỗi ngày có 4-5 chuyến xe đi theo đúng khung giờ các ca chạy thận của Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Bạch Mai được bố trí một lối đi riêng tại cổng số 2 trên đường Giải Phóng. Tại đây có barie và lực lượng an ninh hướng dẫn, kiểm soát nghiêm ngặt. Do đó, bệnh nhân tại xóm chạy thận 121 Lê Thanh Nghị vẫn yên tâm tới điều trị. Các nhu yếu phẩm hàng ngày được cán bộ phường vận chuyển đến để hỗ trợ bệnh nhân ở xóm chạy thận .

>>> Xem thêm video: Bệnh viện Bạch Mai vẫn tiếp nhận bệnh nhân nguy kịch Nguồn VTC1.