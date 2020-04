Nhóm nam nữ thác loạn ma tuý tập thể trong quán karaoke giữa mùa dịch COVID-19

(Kiến Thức) - Nhóm “dân chơi” vào phòng karaoke trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu để thác loạn tiệc ma tuý tập thể với nhau thì bị công an kiểm tra bắt giữ.

Ngày 31/3, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

Theo điều tra, rạng sáng cùng ngày, trinh sát công an tiến hành ập vào kiểm tra hành chính với quán karaoke trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu trong mùa dịch COVID-19.

Qua kiểm tra, công an phát hiện 1 phòng của quán có nhóm “dân chơi” nam – nữ đang thác loạn tập thể ma tuý với nhau trong điệu nhạc cực lớn. Phát hiện công an, các “dân chơi” tháo chạy tán loạn nhưng bị khống chế. Công an thu giữ nhiều viên thuốc lắc, ma tuý tổng hợp tại hiện trường.

Kiểm tra nhanh, công an xác định có 7 người (5 nam – 2 nữ) dương tính với chất ma tuý. Bước đầu, nhóm khai nhận rủ nhau vào quán này thuê phòng để thác loạn ma tuý với nhau.

Nhóm 'dân chơi' thác loạn ma tuý.

Trước đó, rạng sáng 29/3, trinh sát công an tiến hành kiểm tra hành chính với căn hộ số B0708 và B1110 thuộc khu cư dân nằm trong Khu du lịch Oceanami, khu phố Hải Sơn, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ.

Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện có 25 “dân chơi” cả nam lẫn nữ đang sử dụng ma túy tập thể bên trong. Thấy công an, nhóm dân chơi tìm cách tháo chạy nhưng bị chốt chặn, khống chế. Tại hiện trường, công an thu nhiều viên thuốc lắc, ma túy…

Công an đưa nhóm “dân chơi” về trụ sở làm việc. Qua kiểm tra, 23 người dương tích với chất ma túy. Bước đầu, nhóm khai nhận mua ma túy, thuê 2 căn hộ trên để phê ma túy tập thể với nhau.