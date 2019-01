Đọc gì hôm nay 21/1: Bé gái chơi trốn tìm bị dâm ô trong hẻm

(Kiến Thức) - Bé gái chơi trốn tìm bị dâm ô trong hẻm; Bị bắt tra tấn do nợ 150 triệu; Đâm vào xe công an khi bị vây bắt... là những tin tức "hot" sáng nay (21/1).

1. Bé gái chơi trốn tìm bị dâm ô trong hẻm

Đối tượng Trương Văn Lạc (27 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành) tại cơ quan công an.

hành vi dâm ô khiến nạn nhân hoảng sợ. Gia đình bé A. sau khi nghe cháu kể lại sự việc đã đến Công an phường Bình Đức trình báo. Công an TP.Long Xuyên (An Giang) đã khởi tố vụ án, bị can và lệnh tạm giam đối với Trương Văn Lạc (27 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành). Lợi dụng lúc vắng người, Lạc kéo bé A. (13 tuổi, ngụ phường Bình Đức, TP.Long Xuyên) đang chơi trốn tìm lại rồi thực hiệnkhiến nạn nhân hoảng sợ. Gia đình bé A. sau khi nghe cháu kể lại sự việc đã đến Công an phường Bình Đức trình báo.

2. Bị bắt tra tấn do nợ 150 triệu

Các đối tượng chính trong vụ án.

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra lệnh bắt khẩn cấp nhóm đối tượng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật , đánh đập để đòi số tiền 150 triệu đồng.

Theo đó, Trần Văn Nam (32 tuổi, quê Bắc Ninh) cho anh Lưu (35 tuổi), nhân viên bảo vệ khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh) vay 150 triệu đồng. Vì nhiều lần đòi nợ không thành nên Nam lên kế hoạch rủ đồng bọn bắt giữ, tra tấn để buộc anh Lưu phải gọi điện cho người thân trả hộ tiền.

3. Đâm vào xe công an khi bị vây bắt

Các đối tượng buôn động vật hoang dã bị bắt giữ.

Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ Hồ Trung Sơn (45 tuổi), Hoàng Văn Sơn, Phan Phương (cùng 40 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu) và Nguyễn Văn Chiến (27 tuổi, trú huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), để điều tra về hành vi Mua bán động hoang dã trái phép. Tang vật gồm 13 con khỉ, 2 con vọoc còn sống, nhốt trong các làn nhựa với tổng trọng lượng 48kg. Khi bị vây bắt, Sơn đã điều khiển xe ô tô bán tải đâm thẳng vào xe ô tô công an, số còn lại ngồi trong xe còn khóa chặt cửa. Tuy nhiên, nhóm đã bị khống chế.

4. Phát hiện thi thể cô gái trẻ trong phòng trọ

Hiện trường vụ án.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là Đ.T.T. (29 tuổi), quê xã Tân Dân, huyện Mai Châu, Hòa Bình. Trước đó, nhiều người dân trong xóm trọ ở thị trấn Đà Bắc thấy nghi ngờ nên đến kiểm tra một phòng trọ thì phát hiện xác nạn nhân. Được biết, chị T. chưa có gia đình, đến thuê trọ một mình đi làm thuê cho các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn đã lâu.