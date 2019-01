Vợ chồng người bán thịt heo bị cướp hơn 200 triệu đồng

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang hôm nay cho biết, vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Yên (51 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Yên là nghi phạm cướp 200 triệu đồng của vợ chồng chị Trần Thị Thu Giang (48 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho).

Nghi phạm Yên lúc bị bắt. Ảnh: C.A

Theo điều tra, khoảng 3h30 ngày 27/12/2018, chị Giang cùng chồng là anh Văn Công Mật (49 tuổi) khóa cửa, dựng xe máy trước nhà chuẩn bị ra chợ bán thịt heo.



Lúc này, một người đàn ông chạy bộ từ phía sau nhào tới giật túi vải để trên xe của vợ chồng chị Giang rồi bỏ chạy.

Bên trong túi vải có khoảng 200 triệu đồng, 2 điện thoại di động Iphone 6 Plus và 7 Plus. Khi chồng chị Giang đuổi theo thì bị gã đàn ông rút dao đe dọa rồi tẩu thoát.

Nhận tin báo, cơ quan Công an vào cuộc điều tra và xác định Yên chính là đối tượng gây án.

Sau đó, Yên bị bắt vào rạng sáng 20/1, tại một nhà trọ ở phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương.

Khám xét nơi ở của Yên, Công an thu giữ 1 xe máy, 2 điện thoại di động, 6 nhẫn kim loại màu vàng, 1 đồng hồ và hơn 3,8 triệu đồng. Bước đầu tại cơ quan Công an, Yên đã thừa nhận hành vi phạm tội . Yên khai số vàng và tiền mặt trên do Yên cướp của vợ chồng chị Giang.

Trong một vụ khác, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng táo tợn cướp xe máy trên địa bàn huyện Chợ Gạo.

Theo điều tra, tối 17/1, một đôi nam nữ đang đứng cãi nhau ở đoạn đường qua xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo thì bất ngờ bị 2 đối tượng lạ mặt tiếp cận và dàn cảnh cướp chiếc xe máy.

Nhận được tin báo, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an huyện Chợ Gạo đã khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng.

Đến khoảng 22h ngày 18/1, hai đối tượng cướp xe máy đã bị các trinh sát hình sự tóm gọn khi đang ngồi ăn cơm tấm ven đường tại vòng xoay Chợ Gạo. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận tên Lê Văn Thảo (30 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) và Lê Quang Tường (41 tuổi, tỉnh Tiền Giang).

Bước đầu, cả hai khai nhận sau khi cướp được xe máy đã mang sang Bến Tre cầm với giá 4 triệu đồng để lấy tiền chơi game. Sau khi thua hết tiền, cả hai quay lại Tiền Giang tìm "con mồi" để cướp.

Khi cả hai đang ngồi ăn cơm thì bị các trinh sát hình sự ập vào bắt giữ. Các đối tượng còn khai nhận sử dụng phương tiện gây án là chiếc xe trộm được trên địa bàn xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành. Khi đi gây án, các đối tượng đã sử dụng biển số giả để ngụy trang.