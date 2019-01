Đọc gì hôm nay 14/1: Triệt phá cơ sở bán dâm cho khách Tây

1. Triệt phá cơ sở bán dâm cho khách Tây

Đối tượng Trúc, Truyền và cơ sở massage Lyly.

quán massage Lyly (phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM) và Nguyễn Văn Truyền (SN 1990, quê Tiền Giang, tạm trú quận 7), bảo vệ của quán. Cơ sở Lyly chỉ phục vụ khách nước ngoài đến "vui vẻ", không tiếp khách nội. Giá đi khách của các "đào" trong tiệm Lily là 1,2 triệu đồng/lần. Theo thông tin từ Công an TP HCM, hai đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam là Nguyễn Thị Trúc (thường gọi là Kim, SN 1993, quê Long An, tạm trú quận 7), quản lýLyly (phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM) và Nguyễn Văn Truyền (SN 1990, quê Tiền Giang, tạm trú quận 7), bảo vệ của quán. Cơ sở Lyly chỉ phục vụ khách nước ngoài đến "vui vẻ", không tiếp khách nội.

2. Giả vờ không biết chữ để xin CSGT

Ảnh cắt từ clip.

Mới đây, một clip được chia sẻ rầm rộ trên internet với nội dung một người đàn ông từ chối hợp tác, luôn miệng nói mình không biết chữ để trốn tránh khi bị CSGT yêu cầu ký vào phiếu đo nồng độ cồn. Người này mắc lỗi không mũ bảo hiểm, đèn trước và đèn sau xe không sáng. Tuy nhiên, nam CSGT vẫn cương quyết đưa đối tượng này về phường.

3. Phát hiện hàng loạt tài xế container chơi ma túy

Chốt liên ngành tiến hành kiểm tra container .

Đoàn liên ngành gồm UBND, công an, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố P.Trường Thọ phối hợp Công an Q.Thủ Đức, Trung tâm y tế Q.Thủ Đức, TP HCM vừa tổ chức chốt chặn tại đường số 2 hướng ra vào cụm cảng Phúc Long ICD và Tâm Cảng Thủ Đức DEPOT để kiểm tra ma túy đối với tài xế , phụ xe ra vào cụm cảng nói trên lấy hàng. Nhiều tài xế, phụ xe bị kiểm tra cho kết quả dương tính với ma túy khai do áp lực chạy xe đường dài, chạy liên tục nên “chơi ma túy cho tỉnh táo”.

Cửa hàng Viettel nơi xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, một nam thanh niên bịt mặt, đội mũ bảo hiểm, mặc áo mưa tiện lợi, chạy xe máy hiệu Suzuki màu xanh đến cửa hàng Viettel trên đường Nguyễn Lương Bằng (Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Trong lúc bảo vệ đang đi vệ sinh, đối tượng này chạy vào, ném một vật nghi là mìn xuống nền nhà, sau đó rút súng ra đe dọa để cướp tài sản. Quá hoảng sợ, chị H. (nhân viên cửa hàng) đã đưa toàn bộ số tiền có trong cửa hàng cho đối tượng. Sau đó, đối tượng lên xe bỏ trốn. Nam bảo vệ đi vệ sinh xong, ném quả mìn ra ngoài thì nhận thấy đó là đồ giả.

5. Thu giữ gần 100 chai rượu ngoại nhập lậu

Số hàng lậu bị bắt giữ.