Đọc gì hôm nay 16/1: CSGT TPHCM chỉ có một cán bộ sai phạm năm 2018

(Kiến Thức) - Đi hơn 8 km bị xe ôm hét giá 600.000 đồng; CSGT TP HCM chỉ có một cán bộ sai phạm trong năm 2018; Triệt phá cơ sở chuyên in ấn bao bì cho sản phẩm bánh kẹo giả, nhái... là những tin tức "hot" sáng nay (16/1).

1. Đi hơn 8 km bị xe ôm hét giá 600.000 đồng

Đỗ Văn Tuấn tại cơ quan công an

Theo thông tin từ công an phường Mỹ Đình 2 (Hà Nội), chị Lâm Thị Vy (SN: 2000 trú tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) đã bắt xe ôm hãng Văn Minh do Đỗ Văn Tuấn (SN 1991, ở Tây Hồ, Hà Nội) từ bến xe Mỹ Đình đến đường Điện Biên Phủ. Chở chị Vy đến nơi, Tuấn hét giá 600.000 đồng. Sau khi trình diện tại cơ quan công an, Tuấn đã phải hoàn tiền và xin lỗi khách hàng.

2. CSGT TP HCM chỉ có một cán bộ sai phạm trong năm 2018

Trung tá Huỳnh Trung Phong

Theo Trung tá Huỳnh Trung Phong (Trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM) năm 2018, toàn Phòng CSGT có trên 1.000 người, trong đó có 901 gương người tốt việc tốt đã tham gia giúp đỡ người dân, có trách nhiệm trong công tác.

Tuy nhiên, có 1 cán bộ CSGT thuộc khối văn phòng bị xử lý vì có sai phạm về lỗi "không liên quan đến quá trình công tác" (năm 2016, Phòng CSGT có 4 cán bộ sai phạm bị xử lý, năm 2017 có 3 cán bộ sai phạm).

3. Phát hiện 9 kg quả thuốc phiện tươi trên xe khách

Tang vật vụ án Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) qua kiểm tra xe ô tô khách BKS 38B - 012.93 của nhà xe Huy Hoàng chạy tuyến Hương Sơn đi Hà Nội đã phát hiện trong cốp xe có 1 thùng các - tông được dán kín đựng các quả thuốc phiện tươi có cuống liền với quả với tổng trọng lượng khoảng 9 kg được ngụy trang bằng các cây phong lan phía trên. Lái xe tên Trần Minh Vương (1989, trú xóm 2 xã Sơn Trường, Hương Sơn).

4. Triệt phá cơ sở chuyên in ấn bao bì cho sản phẩm bánh kẹo giả, nhái

Nhiều bao bì, nhãn mác của các thương hiệu bánh kẹo lớn bị làm giả.

Đội Quản lý thị trường số 24 (Cục QLTT Hà Nội) vừa triệt phá một cơ sở chuyên in ấn bao bì, nhãn mác cho sản phẩm bánh kẹo giả, nhái tại La Phù, Hoài Đức.

Tại xưởng sản xuất bao bì của Công ty Phong Sắc, cơ quan chức năng đã thu giữ hàng tấn vỏ hộp bánh kẹo in tên gần giống, chỉ khác một chữ cái so với tên của một số thương hiệu đã được bảo hộ thương hiệu.

5. Hải Phòng: Triệt phát đường dây cá độ bóng đá 250 tỷ

2 nghi phạm trong đường dây cá độ tại cơ quan công an

Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa phá chuyên án 988M, triệt xóa đường dây tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet quy mô lớn.

Kẻ cầm đầu đường dây là Trần Văn Chung (SN 1988, trú tại 2F Đặng Kim Nở, phường Cát Dài, quận Lê Chân, TP Hải Phòng). Ngoài ra, 10 đối tượng có liên quan cũng bị triệu tập.

Tang vật thu giữ gồm 10 điện thoại di động, 3 ô tô, 4 mô tô, 1 iPad và một số tang vật. Tổng số tiền các đối tượng thực hiện từ tháng 10/2018 đến khi bị bắt khoảng 250 tỉ đồng.