Cháu rủ hai bạn về nhà khống chế, cướp sạch tiền vàng bà ngoại

Ngày 15/1, Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) cho biết đang tạm giữ nhóm đối tượng gồm: Bùi Văn Nhửng (19 tuổi), Nguyễn Tiến Thanh (18 tuổi) và Phan Thanh Tiểu Linh (18 tuổi, cùng tỉnh Long An) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h30 ngày 11/1, bà T. (54 tuổi, ngụ tỉnh Long An) và con dâu tên H. (23 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đang ở phòng trọ thuộc xã Tân Hương, huyện Châu Thành thì Nhửng (cháu ngoại bà T.) cùng bạn là Thanh, Linh đi xe máy tới dùng dao khống chế và yêu cầu đưa tiền.

Bà T. tìm cách chống trả thì bị nhóm dùng dao gây thương tích. Cả nhóm cướp đi điện thoại di động, dây chuyền và bông tai bằng vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Tại Cơ quan Công an, nhóm đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Do không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định đi cướp. Công an đã thu hồi tài sản cùng phương tiện gây án.