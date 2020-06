Doanh nhân tiền ảo bị cướp 35 tỷ đồng: Khởi tố 8 bị can

(Kiến Thức) - Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, Cục CSHS đã khởi tố 8 bị can vụ doanh nhân tiền ảo bị cướp 35 tỷ về hành vi cướp tài sản.

Tại cuộc họp báo Bộ Công an chiều 25/6, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, liên quan đến vụ án nhóm người bắt cóc, chiếm đoạt 35 tỷ đồng từ ví điện tử, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố 8 bị can về hành vi cướp tài sản, đồng thời Viện Kiểm sát cũng đã phê chuẩn.



“Qua nghiên cứu các văn bản, tiền điện tử chưa được pháp luật Việt Nam công nhận, do đó đối với việc kinh doanh loại tiền này, lực lượng chức năng sẽ căn cứ các quy định pháp luật để có đánh giá, xử lý”- Thiếu tướng Trần Ngọc Hà cho biết.

Về việc nạn nhân trong vụ doanh nhân tiền ảo bị cướp 35 tỷ đồng có vi phạm hay không, theo Thiếu tướng Trần Ngọc Hà. hiện Cục CSHS đang tập trung điều tra về hành vi cướp tài sản, đối với các hành vi còn lại đang tiếp tục điều tra và sẽ xử lý sau.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự (C02 - Bộ Công an) đã bắt giữ 7 người trong băng giang hồ thuộc nhiều tỉnh thành để điều tra hành vi "cướp tài sản" liên quan vụ bắt cóc 1 gia đình doanh nhân cướp 35 tỷ đồng từ ví điện tử với thủ đoạn đầy tinh vi, táo tợn.

Nhóm đối tượng gồm Hồ Ngọc Tài (31 tuổi), Trần Ngọc Hoàng (37 tuổi, cùng ngụ TP.Đà Nẵng), Nguyển Văn Đức (24 tuổi, Đắk Lắk), Mai Xuân Phốt (28 tuổi, Quảng Nam), Trịnh Tuấn Anh (35 tuổi), Bùi Quang Chung (24 tuổi), Trương Chí Hải (31 tuổi, cùng ngụ TP.HCM).

Khám xét khẩn cấp nhà các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng ngắn và nhiều tài liệu liên quan.

Nạn nhân vụ doanh nhân tiền ảo bị cướp 35 tỷ trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây là ông L.Đ.N. - khá có tiếng trong giới chơi tiền ảo từ nhiều năm trước.

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, từ công tác rà soát nắm tình hình địa bàn, cuối tháng 5 vừa qua, phát hiện dấu hiệu một băng nhóm tội phạm sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn mới để cướp tài sản nên đơn vị đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ theo dõi.

Sau gần một tuần lần theo dấu vết, tổng hợp các tài liệu về hoạt động của băng nhóm này, đồng thời trong thời điểm này đơn vị cũng nhận được tin trình báo tố giác tội phạm của quần chúng, nên Cục đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an đề nghị xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

Đến ngày 18/6, lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh bắt 7 đối tượng nêu trên.

Các đối tượng khai nhận, do hoạt động kinh doanh tiền điện tử nhưng thua lỗ triền miên, cay cú vì những khối tài sản lớn của mình không cánh mà bay, nên các đối tượng lao vào cuộc truy tìm nguyên nhân. Trong quá trình tìm hiểu, các đối tượng phát hiện doanh nhân tên N. ở TPHCM, cũng kinh doanh tiền điện tử, thời gian này liên tục gặt hái thành công. Cho rằng ông N. là tác nhân làm cho chúng thất bại, nên cả bọn thống nhất tìm cách bắt cóc ông này để đòi lại tiền.

Giữa tháng 5, biết ông N. cùng vợ con đi du lịch Đà Lạt (Lâm Đồng), cả bọn đã nhóm họp, phân công từng công đoạn cho từng đối tượng để thực hiện việc bắt cóc ông N. Bàn bạc xong, các đối tượng mang theo súng ngắn, kim tiêm, thuê thêm giang hồ và sử dụng 3 ô tô chạy thẳng lên một khách sạn ở Đà Lạt nơi gia đình ông N. đang lưu trú để tìm cơ hội ra tay. Nhưng thấy khách sạn đông người, khả năng bị lộ khá cao nên cả nhóm quyết định tiếp tục theo dõi.

Sáng 18/5, khi thấy xe của ông N. rời khỏi khách sạn, các đối tượng bám theo. Đến cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Dây, đoạn gần trạm thu phí thuộc địa bàn huyện Long Thành (Đồng Nai), thấy vắng xe cộ qua lại, cả bọn quyết định ra tay.

Để buộc ông N. dừng lại, các đối tượng cho xe đâm vào xe của doanh nhân này. Khi vị doanh nhân xuống xe để giải quyết, thì 3 ô tô khác trờ tới, bao vây xe của gia đình ông, đồng thời hơn 10 người cầm súng, dao, kim tiêm dính máu ập tới khống chế, bắt ông lên một ô tô rồi chở đi. Vợ con ông N. bị đưa lên xe khác.

Trên đường đi, ông N. bị băng nhóm trên đánh đập dã man, yêu cầu cung cấp mật khẩu ví điện tử, nếu không sẽ giết vợ, tiêm máu chứa HIV vào bé gái. Lo sợ cho tính mạng của vợ con, ông N. đã cung cấp tài khoản, mật khẩu ví điện tử để băng nhóm này chuyển khoảng 35 tỷ đồng vào tài khoản của bọn chúng. Số tiền này chúng trả công cho giang hồ và thám tử trên 1 tỷ đồng, số còn lại chia nhau tiêu xài.

Sau khi ép được ông N. cung cấp mật mã, băng cướp bẻ camera hành trình trên xe, cướp điện thoại di động của vợ chồng ông N. rồi phi tang.

Các đối tượng tiếp tục ép ông N. gọi điện về cho người thân yêu cầu chuyển thêm 9,5 triệu USD vào ví điện tử để bọn chúng có thể chiếm đoạt tiếp. Tuy nhiên, trong lúc bị uy hiếp, ông này đã la lớn "đừng đánh nữa" khiến người ở nhà sinh nghi nên dừng mọi giao dịch.

Sau đó băng cướp đã bỏ lại gia đình nạn nhân ở khu vực vắng người tại Quận 2 (TPHCM) rồi tẩu thoát.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng.

