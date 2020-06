Chân dung doanh nhân tiền ảo bị cướp 35 tỷ: Từng dính “lùm xùm” tai tiếng

Theo thông tin ban đầu vụ cướp 35 tỷ đồng của doanh nhân Lê Đức Nguyên, nạn nhân và một vài nghi can trong vụ cướp chấn động dư luận mấy ngày qua có quen biết nhau từ trước và có mâu thuẫn trong quá trình làm ăn chung. Một số nghi can trong vụ cướp trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây đã từng có giao dịch với ông Lê Đức Nguyên qua các sàn Coin (tiền ảo) do ông Nguyên kêu gọi đầu tư. Năm 2016, ông Lê Đức Nguyên lập sàn giao dịch tiền ảo và tự giới thiệu đây sẽ là ngân hàng tiền ảo lớn nhất thế giới được công nhận toàn cầu. Đáng nói, một trong bảy nghi can trong vụ cướp trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Dây xuất hiện trong một tấm hình với ông Lê Đức Nguyên trong một dịp sàn do ông Nguyên kêu gọi đầu tư. Ông Lê Đức Nguyên từng có nhiều buổi thuyết trình về Bitkingdom cho Công ty Cổ phần Modern Tech. Dự án "ảo" này được cho là đã khiến 32.000 người sập bẫy với số tiền lên tới 15.000 tỷ đồng. Trên trang youtube Tại sao bạn chọn Bitkingdom Lê Đức Nguyên, ông Lê Đức Nguyên thuyết trình nhiều về bitcoin, trong đó ông cho rằng khi đến với bitkingdom không cần quá nhiều kinh nghiệm và thời gian nhưng chỉ cần 1 bitcoin sẽ tạo ra giá trị rất lớn sau 3 năm. Tại buổi lễ BitKingdom Super Training, ông Lê Đức Nguyên cũng thuyết trình và kêu gọi đầu tư Bitcoin. Ông tham gia hát nhảy cùng những người tham dự trong hội trường. Nhiều người tham dự sau này là nạn nhân của các tố cáo lừa đảo chiếm đoạt 15.000 tỷ đồng bằng hình thức huy động vốn thông qua phát hành tiền ảo. Dù không có tên trong hội đồng Công ty Cổ phần Modern Tech sau khi bị phanh phui lừa đảo hàng nghìn người với số tiền kỷ lục 15.000 tỷ nhưng người tham gia kinh doanh tiền ảo không thể không biết đến vai trò của ông Lê Đức Nguyên trong công ty này. Vì thế, khi vụ cướp diễn ra, nhiều câu hỏi được đặt ra: Có phải các bị can mong muốn cướp lại số tiền ảo mình đã mất? >>> Mời bạn đọc xem thêm video: Lê Đức Nguyên nói về Bitkingdom

