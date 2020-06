Khởi tố vụ côn đồ chém người, Đường “Nhuệ” dàn xếp cách đây 8 năm

Vụ án cố ý gây thương tích trên xảy ra ngày 9/10/2012, tại xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Nạn nhân là anh Nguyễn Cơ Thạch (33 tuổi, xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).



Theo nội dung đơn tố giác, tin báo tội phạm của anh Nguyễn Cơ Thạch, vào khoảng 23h ngày 9/10/2012, anh Nguyễn Cơ Thạch bị Vũ Đình Kiên (Kiên “Khuể”), Bùi Tiến Hiệp (“Hiệp “Thỏa”) ở xã Tam Quang, huyện Vũ Thư cùng một số kẻ khác dùng kiếm chém nhiều nhát gây thương tích. Anh bị gãy xương tay phải, đứt gân tay trái, bị 6 nhát chém sau lưng (trong đó có 1 nhát thấu phổi), bị dập mắt cá chân phải. Sau đó, anh Thạch bị các đối tượng ném xuống hố đất.

Sau đó, anh Thạch được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình rồi chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để điều trị.

Anh Nguyễn Cơ Thạch và vết chém trên cơ thể sau 8 năm.

Ngày 4/5/2020, anh Nguyễn Cơ Thạch có đơn gửi Cơ quan điều tra VKSND tối cao đề nghị được giám định thương tích và đề nghị xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người gây thương tích cho mình. Ngay sau nhận được đơn, Cơ quan điều tra VKSND tối cao sau đó vào cuộc kiểm tra, xác minh tố giác, tin báo tội phạm nêu trên.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã trưng cầu Viện pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng giám định về tỷ lệ thương tật. Kết luận giám định xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích của Nguyễn Cơ Thạch tại thời điểm giám định là 47%.

Cơ quan điều tra cũng xác định, sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ) cùng một số đối tượng đến nhà anh Nguyễn Cơ Thạch đưa ra mức bồi thường là 230 triệu đồng và yêu cầu anh Thạch phải từ chối giám định để các đối tượng đã gây thương tích cho anh Thạch không bị xử lý hình sự.

Do lo sợ vì biết các đối tượng gây thương tích cho anh đều là đàn em của Nguyễn Xuân Đường nên anh Thạch đã có đơn đề nghị không đi giám định. Ngày 26/4/2013, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do bị hại có đơn từ chối giám định thương tích.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao đánh giá, việc anh Nguyễn Cơ Thạch bị nhiều đối tượng dùng kiếm chém nhiều nhát, trong đó có cả vết thương thấu phổi, gây tổn hại 47% sức khoẻ, phạm vào khoản 3 Điều 104 BLHS năm 1999 (khoản 3 Điều 134 BLHS năm 2015), không thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu của bị hại; việc các cơ quan tố tụng huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình căn cứ vào đơn từ chối giám định để quyết định không khởi tố vụ án hình sự là bỏ lọt tội phạm. Do đó, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã yêu cầu Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Bình ra quyết định huỷ bỏ Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Ngày 16/6/2020, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “ Cố ý gây thương tích” theo khoản 3 Điều 104 BLHS năm 1999, xảy ra tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Ngày 24/6/2020, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 6) đã quyết định chuyển vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình để điều tra theo thẩm quyền. Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã có công văn gửi Công an huyện Vũ Thư, Thái Bình yêu cầu chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Cơ quan điều tra VKSND tối cao để tiếp tục điều tra.

Trao đổi với báo chí, anh Nguyễn Cơ Thạch cho biết sau khi anh ra viện, Nguyễn Xuân Đường (còn gọi là Đường “Nhuệ”) cùng 1 số người đến nhà anh Thạch đề nghị dàn xếp nội bộ với số tiền 230 triệu đồng.

"Khi đó, anh Đường nói nhà những người chém tôi chỉ có thế, nhận hay không thì tùy. Nếu ra pháp luật thì sẽ không có gì hết. Thời điểm đó, không chỉ tôi mà ai ở Thái Bình cũng sợ Đường "Nhuệ". Chính vì vậy, tôi đã đồng ý nhận tiền, làm đơn không xử lý hình sự vụ việc và không đi giám định thương tích”, anh Thạch nói.

