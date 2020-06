Khởi tố thượng uý công an gọi giang hồ truy sát người ở quán nhậu

Ngày 25/6, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Ngọc Tấn Tới (là thượng uý thuộc đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Bị can Tới được cho tại ngoại chờ điều tra lảm rõ thêm hành vi gây rối trật tự công cộng. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tước quân tịch với thượng uý Tới.

Theo điều tra, tối 16/3, do mâu thuẫn tình cảm nên thượng uý Tới đã điện cho nhóm “giang hồ” tới quán ăn Trúc Nhất, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hoà để nói chuyện với anh N. (ngụ tỉnh Đồng Nai).

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: ANTT

Tại đây, nhóm của thượng uý Tới đã dùng hung khí tấn công truy sát anh N. khiến anh này trọng thương. Gây án xong, nhóm tẩu thoát, nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu điều trị.

Công an có mặt khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ việc. Bước đầu, công an xác định do anh N. có quan hệ tình cảm với bạn gái của thượng uý Tới nên dẫn tới vụ việc.