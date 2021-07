Dọa giết hàng xóm, hành hung Công an: Án nào chờ đợi?

Liên quan tới vụ dọa giết hàng xóm, hành hung Công an, ngày 1/7, Công an huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bế Đình Thuật (SN 1978, trú tại xóm Xuân Hồng 2, xã Phi Hải, huyện Quảng Hòa, Cao Bằng) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vụ dọa giết hàng xóm, hành hung Công an xảy ra ngày 22/6, đối tượng Bế Đình Thuật có hành vi cầm dao dọa giết gia đình nhà hàng xóm. Không dừng lại ở đó, Thuật còn hành hung Trưởng Công an xã Phi Hải khi lực lượng chức năng đến làm việc. Được biết, trước đó vào tháng 7/2020, Bế Đình Thuật đã bị xử phạt 9 tháng tù giam do gây rối trật tự công cộng, dùng cây gỗ đánh một cán bộ Công an.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri Thức và Cuộc Sống, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi của đối tượng là chống người thi hành công vụ và đe dọa giết người.

Bởi vậy, có thể cơ quan điều tra sẽ khởi tố đối tượng này về tội chống người thi hành công vụ và làm rõ hành vi đe dọa giết người .

Bế Đình Thuật tại cơ quan Công an. "Đối với hành vi chống người thi hành công vụ thì sẽ bị xử lý hình sự theo điều 330 bộ luật hình sự năm 2015. Như vậy, trong vụ việc trên đối tượng thực hiện hành vi tấn công lại lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ sẽ bị xử lý hình sự và phải đối mặt với mức hình phạt là cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm" - luật sư Cường nói. Luật sư Cường cho biết thêm, theo thông tin từ phía cơ quan chức năng thì đối tượng có tính côn đồ. Đối tượng này có nhân thân xấu, đã từng bị kết án về hành vi chống người thi hành công vụ nhưng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội cho thấy thái độ coi thường pháp luật, tính chất côn đồ, hung hãn nên cần phải xử lý bằng chế tài nghiêm minh của pháp luật thì mới đủ sức răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội và đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ mức độ nhận thức và khả năng điều khiển hành vi của đối tượng này. Trường hợp đối tượng có biểu hiện tâm thần thì cần phải có kết luận của cơ quan chức năng về khả năng nhận thức cũng như cần phải điều trị. Cũng theo luật sư Cường, ngoài ra, quá trình điều tra vụ án cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hành vi đe dọa giết người, gây rối trật tự công cộng. Trường hợp này sẽ xử lý hình sự thêm đối tượng này về tội đe dọa giết người theo quy định của bộ luật hình sự năm 2015. Ngoài ra, hành vi gây mất an ninh trật tự trong cộng đồng là hành vi gây rối trật tự công cộng. Cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ hành vi này là tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự hay có thể cấu thành một tội độc lập khi xem xét trách nhiệm pháp lý... >>> Xem thêm video: G iết hàng xóm rồi bỏ trốn