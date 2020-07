Tin nóng ngày 2/7: Phá boong ke, thép gai bắt bà trùm ma túy 50 tuổi

1. Phá boong ke, thép gai bắt bà trùm ma túy 50 tuổi: Công an TP Thanh Hóa phá thành công Chuyên án 620-T, xóa điểm mua bán ma túy phức tạp tại số nhà 02C/50 Lò Chum do Nguyễn Thị Thúy (tức Thúy "ké"; 50 tuổi) cầm đầu. Thúy sử dụng con nghiện cảnh giới, giao hàng, chỉ bán vào ban đêm cho các con nghiện quen biết, xung quanh nhà cho xây dựng boong ke, hệ thống tường rào, dây thép gai kiên cố, lắp đặt camera... 2. Túng tiền, trộm xe ô tô Camry bán lốp: TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Trung Dũng (sinh năm 1982, Hải Phòng) và Trần Duy Phúc (sinh năm 1986, Long An) mỗi bị cáo 12 năm tù và buộc bồi thường cho công ty Toyota Việt Nam hơn 163 triệu đồng. Hai người trộm xe ô tô mới tại bãi xe do công ty hai người làm bảo vệ trước đây trông giữ, gắn biển giả, đổi bốn bánh xe cùng một bánh dự phòng lấy loại rẻ hơn bán lấy 15 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Cả hai bị bắt khi đang lưu thông tại quận 5. 3. Nhận hối lộ, Thanh tra Sở Nội vụ bị quay video trong nhà nghỉ: Công an TP Buôn Ma Thuột bắt giam ông Trần Văn Tuệ (SN 1965, Thanh tra viên Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk) về hành vi nhận hối lộ. Phát hiện bà Phương Thúy, nhân viên thiết bị trường học sử dụng bằng cấp 3 giả, Tuệ đòi chung chi 200 triệu nhưng bà Thúy đưa 15 triệu. Bà Thúy hẹn ông Tuệ tại nhà nghỉ, giả vờ gần gũi để 2 con trai quay lại video, đòi lại tiền, bỏ qua sự việc. Ông Tuệ kêu người đuổi theo, con bà Thúy trình báo công an. 4. TPHCM kỷ luật 66 cán bộ sai phạm trong vụ Thủ Thiêm: Về xử lý sai phạm của cán bộ liên quan đến dự án Khu đô thị Thủ Thiêm, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho hay đã xử lý cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Hiện nay có 66 cán bộ thuộc Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đang kiểm điểm và bị xem xét xử lý kỷ luật, trong đó có nhiều cán bộ đã nghỉ hưu. TPHCM sẽ báo cáo với Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong tháng 7. 5. Hàng trăm cán bộ ở Nghệ An xin nghỉ hưu trước tuổi: Nghệ An có 243 cán bộ, chủ yếu ở cấp huyện và xã, xin nghỉ trước tuổi; 33 cán bộ xin nghỉ công tác để chờ đủ tuổi nghỉ hưu. Số lượng cán bộ xin nghỉ có thể tăng lên cho đến khi tất cả các huyện, xã của tỉnh này hoàn thành đại hội. Các khóa trước cũng có cán bộ cấp huyện, cấp xã xin nghỉ trước tuổi nhưng khóa này nhiều hơn do quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính. 6. Gần 100 cảnh sát ứng cứu xưởng gỗ cháy: Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương đã khống chế vụ cháy xảy ra tại Công ty TNHH Good Wood Việt Nam (sản xuất đồ gỗ, bọc nệm ghế) tại phường Bình Chuẩn, TP Thuận An. Theo các nhân chứng, vụ cháy được phát hiện khoảng 10h30 sáng cùng ngày. Công an tỉnh Bình Dương đã huy động 13 xe chữa cháy, gần 100 chiến sĩ tăng cường từ các khu vực lân cận như TP Thủ Dầu Một, huyện Dĩ An, Tân Uyên tới ứng cứu. 7. Giết hàng xóm vì nghi dùng bùa ngải: Công an tỉnh Sơn La bắt tại chỗ Lò Văn Niên (sinh năm 1984, trú tại bản Trọ Phẳng, xã Chiềng Pha) về hành vi giết người. Do nghi ngờ hàng xóm là ông N. (SN 1975) dùng bùa để mình không ăn không uống và có quan hệ bất chính với vợ mình nên Niên đã sát hại khi ông này đi cắt cỏ gần về tới nhà. Niên dùng gậy đã chuẩn bị trước đó để đánh vào đầu nạn nhân, sau đó bỏ trốn vào rừng.





