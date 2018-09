CA mời ông Hiệp “khùng” làm rõ vụ thi thể cháy ở đường Đê La Thành

Đề nghị chăm sóc tốt cho bệnh nhi chưa liên lạc được với người thân

Ngày 22/9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đã có buổi làm việc với UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Bệnh viện Nhi Trung ương và các sở, ngành, liên quan đến vụ cháy ở Đê La Thành (quận Ba Đình, TP Hà Nội) khiến 19 căn nhà bị thiệt hại.

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Trọng Thái - Trưởng Công an Quận Ba Đình cho biết, ngày 21/9, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà trên đường Đê La Thành, cơ quan Công an phát hiện 2 thi thể. Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định là do ngạt khói.

Hình ảnh lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ cháy tối ngày 21/9.

Cùng thời điểm đó, qua rà soát, Bệnh viện Nhi Trung ương phát hiện có một bệnh nhi 3 ngày không liên lạc với gia đình. Bệnh viện đã cùng Công an quận Ba Đình liên lạc tới người nhà bệnh nhân ở Phú Thọ.

Phía gia đình cháu bé cũng cho biết, họ không liên lạc được với bố mẹ cháu. Từ những vật dụng cá nhân còn lại ở hiện trường vụ cháy , ban đầu tạm thời xác định có thể 2 nạn nhân tử vong là bố mẹ của bệnh nhi này.

Hiện cơ quan điều tra đã lấy mẫu và trưng cầu giám định AND. Kết quả cuối cùng sẽ có nhanh nhất vào chiều thứ hai (tức ngày 24/9).

Trước tình hình của vụ việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra khẩn trương, làm rõ nguyên nhân, giám định ADN xác định rõ danh tính 2 nạn nhân. Đồng thời đề nghị các y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương chăm sóc tốt nhất cháu bé chưa liên lạc được với thân nhân.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng giao Sở LĐTB&XH cùng UBND quận Ba Đình ngay khi có kết quả giám định ADN xác định rõ danh tính nạn nhân, sẽ triển khai hỗ trợ gia đình kinh phí hỏa táng tại nghĩa trang Văn Điển; TP Hà Nội và quận hỗ trợ 15 triệu đồng mỗi nạn nhân và bố trí xe đưa các nạn nhân về quê mai táng.

Công an mời ông Hiệp "khùng" lên làm việc

Trong một diễn biến liên quan, chiều cùng ngày, một lãnh đạo Công an quận Ba Đình (TP Hà Nội) cho báo giới biết, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã cho mời ông Nguyễn Thế Hiệp (71 tuổi, biệt danh Hiệp "khùng" ) lên để phối hợp làm rõ.

Trước đó, ngay sau khi xảy ra vụ cháy, ông Hiệp "khùng" liên tục bị một số người lạ đuổi đánh vì họ cho rằng nguyên nhân dẫn đến vụ cháy chính là do điện nhà ông Hiệp quá tải. Tuy nhiên cơ quan Công an vẫn đang điều tra.

"Chúng tôi vẫn mời ông Nguyễn Thế Hiệp, chủ khu nhà cháy phát hiện 2 thi thể nạn nhân, lên để phục vụ công tác điều tra. Ngoài ra, chúng tôi cũng tích cực điều tra và củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án" - vị lãnh đạo Công an quận Ba Đình thông tin.

Người phụ nữ lớn tuổi nhận là người thân 2 nạn nhân

Cũng trong ngày hôm nay, bà T - người thân của bệnh nhi 2 tháng tuổi ở Phú Thọ nói trên đã xuống Bệnh viện Nhi Trung ương để tìm các con là chị Hà Thị L. (41 tuổi) và Tạ Văn T. (43 tuổi) cùng trú ở phố Khánh, thị Trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Hai anh chị này đưa con xuống Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị được khoảng 10 ngày nhưng nay không liên lạc được.

Bước đầu, bà T. đã nhận ra chiếc vòng của con gái khi làm việc với cơ quan Công an.

Xác nhận thêm với báo giới, ông Đinh Công Hiện - Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Sơn (huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) cho biết, 2 nạn nhân trên là người dân ở địa bàn thị trấn Thanh Sơn.

Hiện cơ quan Công an tiếp tục làm rõ.