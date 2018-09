Vừa bị phạt, xe Mazda 3 lại đâm liên hoàn náo loạn phố Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h10 sáng ngày 22/9. Thời điểm trên, xe Mazda 3 mang BKS 30E-861.30 đã tông đổ một cây ven đường, bay lên vỉa hè rồi tiếp tục tông vào bờ lan can của một vườn cây tại Chung cư CT1A thuộc địa bàn phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).



Tại hiện hiện trường, phần đầu của xe Mazda 3 biến dạng, bật nắp capô và túi khí trên vô lăng đã nổ. Ngay sau gây tai nạn, tài xế Mazda 3 đã rời khởi hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo một nhân chứng, thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe Mazda 3 chạy lạng lách khu vực sân vận động Mỹ Đình - Lê Quang Đạo - Đại Lộ Thăng Long. Khi xe đi đến khu vực đường Cương Kiên thuộc địa bàn phường Trung Văn thì gây tai nạn.

Ngay khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã khẩn trương đến hiện trường để xử lý.



Chiếc xe bị hư hỏng nặng.

Theo thông tin tìm hiểu của PV, tài xế điều khiển Mazda 3 mang BKS 30E-861.30 là Khang Văn Tuấn (SN 1990, có hộ khẩu thường trú tại 324B Thanh Lãm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông).

Điều đáng nói, trước đó chiếc xe này chạy rú ga lạng lạch náo loạn đường Cầu Diễn đã bị Công an quận Bắc Từ Liêm xử phạt các lỗi: Điều khiển xe lạch lách, đánh võng; Không giấp phép lái xe; Không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuận và bảo vệ môi trường; Điều khiển xe không đăng ký xe. Với tổng mức phạt tiền là 22,5 triệu đồng và được Công an quận Bắc Từ Liêm xử lý trả xe vào chiều ngày 20/9.

Tối ngày 20/9, một số người tham gia giao thông cho biết, họ nhìn thấy chiếc xe này chạy lạng lách, rú ga ầm ĩ với tốc độ cao tại đường Nguyễn Quý Đức (quận Thanh Xuân).

Hiện vụ việc đang được làm rõ.