Điểm mặt các trùm giang hồ cộm cán ở Thanh Hoá

Khám xét nhà trùm giang hồ cộm cá B.Q.Đ: Tối 13/11, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện lệnh khám xét một ngôi nhà ở phố Lê Hoàn (phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) được cho là tài sản của B.Q.Đ. - một đối tượng giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa, cầm đầu ổ nhóm tội phạm chuyên về lô đề, bảo kê đấu thầu và can dự vào các hoạt động kinh tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Việc khám xét nhằm củng cố hồ sơ, chứng cứ một chuyên án mà Công an tỉnh Thanh Hóa đang thực hiện có liên quan tới B.Q.Đ. Tuy nhiên, thông tin vụ việc chưa được công bố. (Ảnh: NLĐ). Giang hồ Thảo "Thủy": Ngày 17/9/2021, Công an tỉnh Thanh Hoá bắt Bùi Văn Thảo (Thảo Thủy, SN 1982, trú tại xã Nga Yên, huyện Nga Sơn) về hành vi giết người. Tối 9/9/2021, do bị anh Bùi Văn Học (SN 1995, huyện Nga Sơn) chửi bới, thách thức, Thảo cùng hai đàn em đến nhà, dùng dao, tuýp sắt đánh anh Học, chém trọng thương anh Bùi Văn Đức (SN 1993, anh trai Học). Năm 2018, Thảo "thủy" từng bị bắt giam để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng và huỷ hoại tài sản. Giang hồ Bảo 'Chó': Tháng 1/2021, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can Nguyễn Đình Bảo (tức Bảo "chó", SN 1996, trú tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa) về để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tối 14/1/2021, nhóm Bảo 'chó' đã sử dụng súng Colt tự chế đuổi bắn 4 đối tượng tại khu vực gần Sân vận động tỉnh Thanh Hóa khiến 1 người bị thương. Sau đó 3 ngày, nhóm Bảo 'chó" tiếp tục đánh anh Đoàn Văn Hải tại bar mini Kyoto Pub. Bảo 'chó' tuy ít tuổi song là kẻ hung hãn liều lĩnh. Bảo cầm đầu nhóm tội phạm chuyên cho vay tín dụng đen, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, ghi lô đề, cho vay nặng lãi... (Ảnh: Khám xét nhà Bảo 'chó") Cường "Gấu", giang hồ cộm cán xứ Thanh: Tháng 12/2020, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết truy bắt Lê Quang Cường (tức Cường "Gấu", 35 tuổi, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) về tội Cố ý gây thương tích. Tối 22/11/2020, khi gặp Lê Thanh Tùng, phường Ngọc Trạo), nhóm Cường Gấu đã dùng tay, chân đánh đập, ép Tùng phải gọi một người bạn của mình đến gặp. Khi Tùng từ chối thì bị nhóm này đánh gãy tay, răng và gây thương tích ở nhiều khu vực khác (tỷ lệ thương tật 40%). Cường "Gấu" còn sai đàn em lấy một khẩu súng nhét vào người Tùng đe dọa tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép để uy hiếp. Cường "Gấu" có nhiều tiền án, tiền sự về tội Cướp tài sản, Cố ý gây thương tích, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng… Giang hồ Nguyên 'trễ': Nguyễn Thế Nguyên (Nguyên "trễ", SN 1976, xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa) bị Công an TP Thanh Hóa khởi tố, bắt giam về tội Chống người thi hành công vụ vào tháng 6/2020. Nguyên dùng chó giống Hà Lan (nặng khoảng 50kg, đã được huấn luyện) gây thương tích cho 2 người. Khi cảnh sát đến giải quyết, Nguyên có hành vi cản trở, chống đối, không cho đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nguyên là giang hồ cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự và các thủ đoạn đối phó với cơ quan bảo vệ pháp luật; do đó nhiều người khiếp sợ khi nghe danh "đại ca" này. Trùm giang hồ Đạt Ma chuyên bảo kê đấu thầu: Tháng 3/2020, Công an TP Thanh Hóa đã bắt giữ Bùi Quốc Đạt (tức Đạt Ma, 41 tuổi – một giang hồ cộm cán ở xứ Thanh). Tháng 5/2018, do mâu thuẫn trong việc nợ nần tiền lô đề, "Đạt Ma" đã chỉ đạo hàng chục đàn em dùng súng bắn anh M.X.T (30 tuổi, ở Khu tái định cư, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa) trọng thương, sau đó đối tượng này bỏ trốn. "Đạt Ma" được biết đến là một đối tượng cầm đầu ổ nhóm tội phạm chuyên về lô đề, bảo kê đấu thầu và can dự vào các hoạt động kinh tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đại ca Cự "đen": Ngày 21/2/2020, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên án Trương Phú Cự (biệt danh Cự "đen", 63 tuổi) 30 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ. Ngày 23/6/2019, Cự đến nhà hàng Hưng Thịnh (tại khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến) do cho rằng chủ nhà hàng thuê nhà báo viết không đúng về nhà hàng Cự Bài. Tại đây, Cự đã dùng tay tác động vào mẹ và chị chủ nhà hàng Hưng Thịnh. Chiều cùng ngày, Cự tiếp tục xô xát, đánh nhau với một số nhân viên nhà hàng khiến 2 người bị thương. Khi xe cứu thương đến, Cự hô hào, kích động hàng chục người trong nhóm của mình chặn xe cứu thương, chửi bới, hành hung một chiến sĩ Công an huyện Hoằng Hóa. Trùm giang hồ Tuấn "thần đèn": Tháng 10/2019, Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn "thần đèn", 45 tuổi, trú phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, trùm giang cộm cán) bị TAND TP Thanh Hóa tuyên phạt 10 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng. Tối 18/3/2019, Tuấn đi hát cùng đàn em và nhận được điện thoại thách thức của Lê Quang Cường (Cường "Gấu"). Khi bị nhóm Cường "Gấu" gây chiến, Tuấn "thần đèn" hô "đánh chết bọn hắn đi", một trong đàn em của Tuấn đã cầm sứng K54 bắn 2 phát chỉ thiên, khiến náo loạn khu phố. Trước đó, Tuấn "thần đèn" từng bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 5 năm tù giam về tội "gây tổn hại sức khỏe cho người khác".

