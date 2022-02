Diễn biến mới vụ chìm tàu chở 39 người ở vùng biển Cửa Đại

Danh tính 13 nạn nhân tử vong, gồm: Dương Thị Khánh Dương (SN 1998, trú tại Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Thị Khiêm (SN 1982, trú tại Hà Đông, Hà Nội), Đỗ Thị Bích Hảo (SN 1983, Công ty May quân đội X20), Đặng Mai Phương (SN 1984, Công ty May quân đội X20), Dương Văn Minh (SN SN 1976, thuộc Công ty May quân đội X20), Nguyễn Văn Hưng (SN 1980, trú tại Đông Anh, Hà Nội). Trịnh Thị Minh Nguyệt (SN 2005, trú tại Đông Anh, Hà Nội), Ngô Thị Oanh (SN 1982, trú tại Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội), Ngô Huy Hoàng (2007), Ngô Thị Nga (SN 1988, trú tại Đông Anh, Hà Nội); Nguyễn Thị Kim Lan (SN 1973 trú tại 730/68, Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp, TP.HCM Nguyễn Thị Thu Lan (SN 1978, trú tại phường 13, quận Gò Vấp, TP.HCM), Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1971, trú tại 730/68, Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp, TP.HCM). Các nạn nhân thuộc nhóm của Dương, Hùng, Oanh.

4 nạn nhân mất tích, gồm Nguyễn Minh Quang (SN 2019, trú tại Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội), Ngô Huy Hiếu (SN 2010, trú tại Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội), Nguyễn Mai Anh (SN 2019, trú tại Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội), Nguyễn Thị Giản Đơn (SN 1998, trú tại Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội). Các nạn nhân này thuộc nhóm của Oanh, riêng nạn nhân Đơn thuộc nhóm của Hùng.

Đến sáng 27/2, thêm 2 nạn nhân được tìm thấy là Ngô Huy Hiếu (SN 2010, trú tại Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội) và Nguyễn Thị Giản Đơn (SN 1998, trú tại Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội). Hai nạn nhân sinh năm 2019 hiện vẫn đang mất tích.