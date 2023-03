Diễn biến mới vụ 4 tiếp viên hàng không xách 11,4kg ma túy

Ngày 21/3, Công an TPHCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ hơn 11kg ma túy được 4 nữ tiếp viên hàng không mang từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất , TPHCM. Cơ quan công an vẫn đang lấy lời khai 4 nữ tiếp viên hàng không để điều tra, làm rõ hành vi xách ma túy, thuốc lắc trên. Hiện 4 nữ tiếp viên này chưa bị khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn.

Tang vật vụ án

Trước đó, cơ quan công an đã tiến hành khám xét nhà 4 nữ tiếp viên hàng không nói trên nhưng không phát hiện thêm ma túy. Các tiếp viên khai đã nhận mang hàng hóa xách tay từ Pháp về Việt Nam thông qua một đồng nghiệp làm chung hãng. Số hàng kem đánh răng nặng 60kg sau đó được chia ra cho từng người vận chuyển và bị phát hiện tại sân bay.

Các tiếp viên cũng cung cấp các đoạn tin nhắn thỏa thuận giá cả với người giao hàng tại Pháp với nội dung được trả tiền công hơn 10 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04, Công an TP.HCM) đang phối hợp lực lượng nghiệp vụ khác điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 17/3, Cục Hải quan TPHCM phối hợp với Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất tổ chức họp báo thông tin về vụ 4 tiếp viên hàng không bị phát hiện xách 11,3 kg thuốc lắc và ma túy tổng hợp trong các tuýp kem đánh răng từ Pháp về.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM cho biết, sáng 16/3, trên chuyến bay số hiệu VN10 từ Pháp về Việt Nam, khi tiến hành soi chiếu, bằng các biện pháp nghiệp vụ Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu đã phát hiện nghi vấn hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không.

Nhằm bảo đảm các công tác về tố tụng hình sự và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và quy chế phối hợp đối với các lực lượng có liên quan, Cục Hải quan TPHCM đã chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng gồm Đội Kiểm soát ma túy - Cục Hải quan TPHCM, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an, Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Nam, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM (PC04), Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an để tiến hành kiểm tra trọng điểm 4 đối tượng nêu trên.

Kết quả kiểm tra có tổng cộng là 8.400 gam viên nén màu xám và 3.080 gam chất bột màu trắng (theo cân điện tử tại Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu). Các đối tượng cất giấu, ngụy trang trong các tuýp kem đánh răng. Tiến hành lấy mẫu thử nhanh (bằng valy thuốc thử), kết quả mẫu thử có phản ứng dương tính với thuốc thử Methamphetamine, Ketamine.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, trong hành lý của tiếp viên trưởng Ng.Th. T. và V.T.Q đều có 31 hộp thuốc lắc, tổng trọng lượng 2,18 kg; 12 hộp chứa ketamine nặng khoảng 1 kg; hành lý của Tr.Th.Th.Ng. có 780 gram thuốc lắc; hành lý của Ng.Th.V có hơn 2 kg thuốc lắc, 2 kg ketamine và cocain.

Thời điểm phát hiện, các tiếp viên tỏ ra sửng sốt khi biết có ma túy trong kem đánh răng. Họ khóc, khai rằng khi ở Pháp đã được một người (chưa xác định danh tính) nhờ "xách tay một số hàng hoá về nước" và trả công hơn 10 triệu đồng. Do quá mệt mỏi vì vừa trải qua chuyến bay dài, các tiếp viên chỉ xem qua loa vài tuýp kem, không thấy có gì bất thường. Khi ra sân bay của Pháp để về Việt Nam, lực lượng chức năng nước sở tại không phát hiện trong hành lý của họ có ma túy, cho đến khi về đến Tân Sơn Nhất.

Ngay sau đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất kết hợp với cơ quan công an tiến hành kiểm tra thực tế, đồng thời có công văn đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC04) Công an TPHCM tiếp nhận điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Theo một lãnh đạo Cục Hải quan TP HCM, việc phát hiện 4 tiếp viên mang ma tuý về nước "không phải chuyện tình cờ". Căn cứ thông tin tình báo, các nghiệp vụ kiểm soát hải quan; căn cứ các dấu hiệu nghi vấn về tuyến, đối tượng trọng điểm, kết quả thu thập thông tin, Cục Hải quan TP HCM đã chỉ đạo phá án.