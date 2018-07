Ô tô đâm quán cà phê: Rơi nước mắt ước mơ dang dở hai nữ sinh

Trong cơn mưa chiều 16/7, người dân xã Nam Đà (huyện Krông Nô, Đắk Nông) đến chia sẻ cùng gia đình em Phạm Thị Thu Lý và em Lê Thị Chinh cùng 18 tuổi, vừa tốt nghiệp Trường THPT huyện Krông Nô, (Đắk Nông) trong vụ tai nạn ô tô đâm quán cà phê tối 15/7.

Sự ra đi đột ngột của 2 nữ sinh khiến nhiều người nơi đây không cầm được nước mắt, đặc biệt hơn đó là ước mơ trên quãng đường còn dài phía trước vẫn còn chưa thực hiện. Một người thân của em Chinh nghẹn ngào chia sẻ, Chinh là đứa cháu dễ thương, ngoan ngoan và được mọi người trong gia đình yêu quý.

"Bố mẹ Chinh làm nông, từ nhỏ cháu (Chinh) đã nhận thức được nhiều công việc để phụ giúp gia đình. cạnh đó, Chinh là con lớn trong gia đình nên luôn cố gắng đi đầu, làm gương trong mọi việc, nhất là trong học tập luôn đạt loại giỏi", người thân em Chinh nói.

Gạt nước mắt, người thân của em Chinh kể, trước khi biết điểm thi em có nói với với mọi người là sắp trở thành sinh viên... và sẽ cố gắng học tập để mai sau đi làm có tiền rồi phụ giúp ba mẹ lo cho các em.

Thế nhưng, đêm 15/7, sau khi xin ba mẹ để đi uống cà phê cùng bạn bè thì xảy ra vụ việc đau lòng hai nữ sinh bị ô tô tông chết.

Tương tự như hoàn cảnh gia đình em Chinh, một người bạn chung lớp là em Phạm Thị Thu Lý (nạn nhân trong vụ tai nạn ô tô đâm quán cà phê ), người thân trong gia đình vẫn chưa thể lấy lại can đảm để tin rằng cô nữ sinh vừa đạt 22 điểm xét tuyển đại học qua đời đột ngột.

Chia sẻ với phóng viên, cô Thái Thị Châu (chủ nhiệm lớp em Chinh) cho biết, Chinh là một học sinh ngoan hiền, sống rất tình cảm và học rất tốt, có ý chí phấn đấu.

"Với ước mơ bước chân vào giảng đường đại học, Chinh đã nhờ thầy cô tư vấn và chọn ngành. Thế nhưng, khi biết chắc chắn mình sắp bước được chân vào cổng trường Đại học thì em đã không còn nữa...", cô Châu kể lại.

Cũng như cô Châu, cô Trần Thị Kim Anh (giáo viên chủ nhiệm lớp em Lý) vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Cô học sinh mà tôi từng dạy dỗ được nhiều người yêu quý và đặc biệt có thành tích học tập rất tốt. Trước khi dự thi, Lý có ước mơ sẽ vào học một trường đại học tại TP HCM nhưng giờ thì đã lỡ hẹn... em mất đi làm nhiều người phải hối tiếc, một mất mát lớn của gia đình", cô Kim Anh tâm sự.

Trước đó, vào khoảng 20h40 ngày 15/7, tại km số 293+700 quốc lộ 28 (đoạn nội thị trấn Đắk Mâm), ô tô con mang biển kiểm soát 48A-045.68 do anh Nguyễn Đức Hiếu (SN 1997) điều khiển theo hướng từ trung tâm thị trấn Đắk Mâm đi xã Đắk Drô tới đoạn trước quán cà phê The One thì lao lên vỉa hè, va chạm với 3 người đi bộ và nhiều xe máy đang để trên vỉa hè.

Cú tông xe khiến hai nữ sinh Phạm Thị Thu Lý và Lê Thị Chinh (cùng 18 tuổi, ngụ xã Nam Đà, huyện Krông Nô) tử vong tại chỗ. Ngoài ra, vụ tai nạn còn khiến 15 xe máy hư hỏng, thiệt hại tài sản hàng chục triệu đồng.