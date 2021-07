Điểm mặt côn đồ vi phạm phòng dịch COVID-19, hành hung công an

Chém trọng thương công an: Ngày 15/7, Nguyễn Quốc Bảo (31 tuổi, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang, khi bị nhắc nhở còn chém trọng thương thượng úy công an. Ngày 16/7, Bảo bị công an bắt giữ. Gia đình bán hàng rong ở TP HCM lăng mạ, đánh cán bộ: Ngày 6/7, Ông Lê Văn Vũ (SN 1979) và em ruột là Lê Văn Ca (SN 1980, quê Hậu Giang, tạm trú quận Bình Tân) cùng 2 con của ông Vũ đã cố tình bán hàng rong không thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 và có hành vi chống đối, lăng mạ, đánh đập lực lượng chức năng. Hiện vụ việc đang được CA quận Tân Bình (T PHồ Chí Minh) xử lý theo quy định.



Vi phạm phòng chống COVID-19, cầm ghế đánh cán bộ: Ngày 4/7, Vũ Tiến Minh (45 tuổi, Đức Trọng, Lâm Đồng) cùng 8 người tổ chức nhậu trong nhà hàng, khi bị lực lượng liên ngành nhắc nhở còn cầm ghế đánh cán bộ bị thương. Ngày 6/7, Vũ Tiến Minh bị khởi tố, bắt tạm giam. Bảo vệ đập phá chốt vì không được vào khu cách ly: Sáng 3/7, Bùi Thanh Sơn đến chốt phong tỏa COVID-19 đường Bùi Quốc Khánh (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) và đòi vào trong để lấy đồ nhưng không được. Bực tức, Sơn lấy thanh sắt dài đập phá chốt, gây thiệt hại hơn 20 triệu đồng. Sau đó, Sơn bị công an tạm giữ để xử lý theo quy định. Né trạm kiểm soát COVID-19, tông CSGT Đà Nẵng bị thương: Tối 1/7, Nguyễn Khánh Tùng (41 tuổi, Quốc Oai, Hà Nội) điều khiển xe tải trên đường Trần Đại Nghĩa (Đà Nẵng). Khi bị chốt COVID-19 yêu cầu quay đầu xe, Tùng không chấp hành mà bỏ chạy rồi tông cảnh sát bị thương. Sau đó Tùng bị tạm giữ để tiếp tục xử lý theo quy định PL. Vượt chốt kiểm soát COVID-19, đấm cảnh sát chảy máu mũi: Ngày 15/6, Phan Trọng Hậu (29 tuổi, Tây Ninh) đi xe máy trên QL14 về huyện Đắk Glei (Kon Tum). Khi chốt kiểm dịch yêu cầu kiểm tra y tế, Hậu chống đối, bỏ chạy, đấm CSGT chảy máu mũi. Sau đó Hậu bị khống chế, di lý về trụ sở để điều tra.









Đánh cảnh sát tại chốt kiểm dịch: Ngày 8/6, Nguyễn Hoài Vương (Phong Điền, Cần Thơ) cùng nhóm bạn đi từ Hậu Giang về Cần Thơ để nhậu. Gặp chốt COVID-19, Vương không vào khai báo y tế còn chống đối, cầm 2 cục gạch tấn công CSGT. Ngày 1/7, Vương bị tuyên 9 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ.



Tấn công chốt chống dịch COVID-19, lĩnh 24 tháng tù: Ngày 8/6, Nguyễn Quốc Thỏa (SN 1990) đi qua chốt kiểm soát COVID-19 nhưng không đeo khẩu trang. Tổ công tác đã nhiều lần nhắc nhở, Thỏa không chấp hành, còn lăng mạ, chống đối và tấn công tổ công tác. Ngày 18/6, Thỏa bị tuyên 24 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ. Thông chốt COVID-19, đánh tổ công tác, lĩnh 2 năm 6 tháng tù: Ngày 21/5, Lương Văn Tiến cùng 5 người khác đến nhà người quen chơi. Khi tới chốt COVID-19 bị yêu cầu quay lại, Tiến đã đấm thành viên tổ kiểm soát dịch, và cùng các đối tượng vượt chốt. Ngày 3/6, Tiến bị tuyên 2 năm 6 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ. >>> Mời quý vị xem thêm video: Phong tỏa quán pizza và một đoạn phố Đoàn Trần Nghiệp (Hà Nội)

Chém trọng thương công an: Ngày 15/7, Nguyễn Quốc Bảo (31 tuổi, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang, khi bị nhắc nhở còn chém trọng thương thượng úy công an. Ngày 16/7, Bảo bị công an bắt giữ. Gia đình bán hàng rong ở TP HCM lăng mạ, đánh cán bộ: Ngày 6/7, Ông Lê Văn Vũ (SN 1979) và em ruột là Lê Văn Ca (SN 1980, quê Hậu Giang, tạm trú quận Bình Tân) cùng 2 con của ông Vũ đã cố tình bán hàng rong không thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 và có hành vi chống đối, lăng mạ, đánh đập lực lượng chức năng. Hiện vụ việc đang được CA quận Tân Bình (T PHồ Chí Minh) xử lý theo quy định.



Vi phạm phòng chống COVID-19, cầm ghế đánh cán bộ: Ngày 4 /7, Vũ Tiến Minh (45 tuổi, Đức Trọng, Lâm Đồng) cùng 8 người tổ chức nhậu trong nhà hàng, khi bị lực lượng liên ngành nhắc nhở còn cầm ghế đánh cán bộ bị thương. Ngày 6/7, Vũ Tiến Minh bị khởi tố, bắt tạm giam. Bảo vệ đập phá chốt vì không được vào khu cách ly: Sáng 3/7, Bùi Thanh Sơn đến chốt phong tỏa COVID-19 đường Bùi Quốc Khánh (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) và đòi vào trong để lấy đồ nhưng không được. Bực tức, Sơn lấy thanh sắt dài đập phá chốt, gây thiệt hại hơn 20 triệu đồng. Sau đó, Sơn bị công an tạm giữ để xử lý theo quy định. Né trạm kiểm soát COVID-19, tông CSGT Đà Nẵng bị thương: Tối 1/7, Nguyễn Khánh Tùng (41 tuổi, Quốc Oai, Hà Nội) điều khiển xe tải trên đường Trần Đại Nghĩa (Đà Nẵng). Khi bị chốt COVID-19 yêu cầu quay đầu xe, Tùng không chấp hành mà bỏ chạy rồi tông cảnh sát bị thương. Sau đó Tùng bị tạm giữ để tiếp tục xử lý theo quy định PL. Vượt chốt kiểm soát COVID-19, đấm cảnh sát chảy máu mũi: Ngày 15/6, Phan Trọng Hậu (29 tuổi, Tây Ninh) đi xe máy trên QL14 về huyện Đắk Glei (Kon Tum). Khi chốt kiểm dịch yêu cầu kiểm tra y tế, Hậu chống đối, bỏ chạy, đấm CSGT chảy máu mũi. Sau đó Hậu bị khống chế, di lý về trụ sở để điều tra.









Đánh cảnh sát tại chốt kiểm dịch: Ngày 8/6, Nguyễn Hoài Vương (Phong Điền, Cần Thơ) cùng nhóm bạn đi từ Hậu Giang về Cần Thơ để nhậu. Gặp chốt COVID-19, Vương không vào khai báo y tế còn chống đối, cầm 2 cục gạch tấn công CSGT. Ngày 1/7, Vương bị tuyên 9 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ.



Tấn công chốt chống dịch COVID-19, lĩnh 24 tháng tù: Ngày 8/6, Nguyễn Quốc Thỏa (SN 1990) đi qua chốt kiểm soát COVID-19 nhưng không đeo khẩu trang. Tổ công tác đã nhiều lần nhắc nhở, Thỏa không chấp hành, còn lăng mạ, chống đối và tấn công tổ công tác. Ngày 18/6, Thỏa bị tuyên 24 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ. Thông chốt COVID-19, đánh tổ công tác, lĩnh 2 năm 6 tháng tù: Ngày 21/5, Lương Văn Tiến cùng 5 người khác đến nhà người quen chơi. Khi tới chốt COVID-19 bị yêu cầu quay lại, Tiến đã đấm thành viên tổ kiểm soát dịch, và cùng các đối tượng vượt chốt. Ngày 3/6, Tiến bị tuyên 2 năm 6 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ. >>> Mời quý vị xem thêm video: Phong tỏa quán pizza và một đoạn phố Đoàn Trần Nghiệp (Hà Nội)