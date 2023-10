Đi xe máy phân khối lớn 300km/h, hai "phượt thủ" bị tạm giam

Trước đó, ngày 09/09/2023, trên các tuyến đường Tân Vũ - Lạch Huyện (đảo Cát Hải), đường 356 (đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng) một nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô phân khối lớn chạy với tốc độ cao, ôm cua, bốc đầu rồi đăng tải video lên mạng xã hội; gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, và ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội.

Nguyễn Văn Tuấn và Đinh Văn Anh Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Cát Hải đã chỉ đạo nhiều tổ công tác khẩn trương truy tìm nhóm đối tượng trên.



Ngày 27/10/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cát Hải ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam.

Ngày 27/10/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cát Hải bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1994, trú tại Thôn Tráng Việt, xã Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội); ngày 30/10/2023, bắt tạm giam đối với Đinh Văn Anh (SN 1997, trú tại Thôn Sảo Hạ, xã Quang Lãng, Phú Xuyên, Hà Nội).

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định pháp luật.

