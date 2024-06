Đi thăm người thân cùng thôn, 2 bố con bị lũ cuốn tử vong

Ngày 10/6, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ 2 người bị lũ cuốn trôi là hai bố con (Lý Chàn H. SN 1997 và con là Lý Hưng T. SN 2021) trú tại thôn Tân Thượng, xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì. Nguyên nhân là do hai bố con đi thăm người thân nhà ông Lý Chiềm C. cùng thôn, trên đường về nhà đi qua khe suối tại km 26 địa thôn Tân Thượng xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì thì bị nước lũ cuốn trôi. Đến 8h sáng 10/6 thi thể hai bố con đã được tìm thấy.

Ảnh minh họa.

Mưa lũ cũng làm hư hại 9 ngôi nhà gồm: 4 nhà bị nước ngập tại Hoàng Su Phì; 1 nhà bị sập hoàn toàn, 2 nhà bị đất đá sạt lở vào nhà tại Xín Mần; 2 nhà bị sập hoàn toàn tại Vị Xuyên. Về Giao thông, có 2 cầu treo bị cuốn trôi tại xã Thuận Hòa và xã Thanh Thủy huyện Vị Xuyên. Tổng số 5 tuyến đường, 12 vị trí sạt lở với tổng khối lượng 3.580m3, trong đó: Tuyến đường Tỉnh lộ 177 đường (Bắc Quang - Hoàng Su Phì) bị sạt taluy dương làm ắch tắc một số đoạn ô tô không đi lại được, thuộc địa phận xã Nậm Dịch, Nậm Ty, Thông Nguyên, Nam Sơn - Hồ Thầu, Bản Luốc, Nàng Đôn, Bản Phùng, Bản Nhùng, Pố Lồ, Thàng Tín, Thèn Chu Phìn, khối lượng lớn.

Tại khu vực thành phố Hà Giang, ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường tại phường Minh Khai, Nguyễn Trãi, Trần Phú, Quang Trung, Ngọc Hà, Ngọc Đường, Phương Thiện, Phương Độ với 25 điểm ngập úng . Bên cạnh thiệt hại về người, mưa lũ cũng khiến nhiều hộ dân phải sống trong tình trạng ngập úng nặng; có 50 ô to và xe máy 70 xe cùng nhiều đồ dùng, vật dụng khác bị ngập nước.

Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang cho biết, ước tính ban đầu, tổng giá trị thiệt hại hơn 9,5 tỷ đồng. Ngay sau khi xảy ra mưa lớn, ngập úng, tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các đơn vị, Công an các huyện, thành phố chủ động ứng phó với các tình huống của mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất gây ra, đảm bảo ANTT, TTATGT, xử lý các tình huống do thiên tai gây ra. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát các hộ dân đang sinh sống khu vực ven sông, ven suối, vũng trũng, thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng triển khai các phương án sơ tán dân đến nơi an toàn.