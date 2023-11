Quảng Trị: Lũ lên cuốn trôi đàn bò 50 con, 800 nhà dân bị ngập

Sáng 14/11, lãnh đạo UBND huyện Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 13-14/11, trên địa bàn có mưa rất to, gây ngập trên diện rộng nhiều điểm dân cư ở các vùng ven sông Hiếu. Lũ đã cuốn trôi đàn bò 50 con, làm ngập khoảng 800 hộ dân tại các xã Cam Tuyền, Cam Hiếu, Cam Thủy... Trạm cảnh sát giao thông ở đường cao tốc bị gió cuốn tốc mái. Trong ảnh, một người dân dầm mình trong nước lũ để cứu tài sản. Đường làng bị ngập sâu, lãnh đạo UBND huyện Cam Lộ đã chỉ đạo các địa phương rà soát, sơ tán dân, di chuyển, kê cất đồ đạc, vật nuôi đảm bảo an toàn. Bố trí lực lượng canh gác tại các điểm cầu, tràn, đường giao thông bị ngập để hướng dẫn nhân dân đi lại đảm bảo an toàn. Đến nay tiến hành di dời 255 hộ, 550 người dân ở vùng thấp trũng đến nơi an toàn. Trước tình hình mưa lớn, người dân đã chủ động phương án bảo vệ tài sản trong nhà. Tuy vậy, lãnh đạo UBND thị trấn Cam Lộ cho biết một hộ dân nhốt bò trên địa bàn gặp mưa lớn, nước lên nhanh khiến đàn bò khoảng 50-60 con bị cuốn trôi, hiện đang tổ chức tìm kiếm. Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ cho biết, sáng nay mưa bắt đầu giảm, nước đang rút, bà con tiến hành thau rửa nền nhà, đường làng và ngõ xóm. Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết, mưa lớn gây ngập lụt một số điểm tại các tuyến đường, ngầm tràn làm chia cắt giao thông tạm thời tại huyện Đakrông (10 điểm) với mức ngập lụt từ 0,5-1,5m. Huyện Hướng Hóa (4 điểm) gập lụt từ 0,5-1m. Huyện Hải Lăng một số tuyến đường xóm, liên xã bị ngập.Dự báo, từ 4h ngày 14-16/1, khu vực Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 30-100mm, có nơi trên 150mm. Cảnh báo, từ sáng sớm 16-17/11 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm. >>> Mời độc giả xem thêm video Libya: Lũ lụt kinh hoàng, xóa sổ cả thành phố, hàng nghìn người mất tích:

