Đi lễ hội ở Lạng Sơn, tiện tay trộm điện thoại của bé gái

Ngày 7/3, Công an TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Văn Tiến (SN 1985, trú tại Xóm 2, thôn Ngoài, xã Cộng Hòa, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Hà Văn Tiến tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào khoảng 19h40 ngày 2/3, cháu Phạm Cao Anh Vũ, sinh năm 2009, trú tại đường Đèo Giang, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn đến cửa hàng bán đồ ăn của gia đình tại số 02B đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn và để chiếc điện thoại Iphone 11 màu xanh đen ở hộc xe máy điện đang đỗ trước cửa hàng.

Sau khi tham gia Lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ, Hà Văn Tiến đã đến cửa hàng trên để mua đồ ăn thì thấy chiếc điện thoại của cháu Vũ. Lợi dụng sơ hở, quan sát xung quanh không thấy ai để ý, đối tượng đã lấy trộm rồi mang đến một cửa hàng điện thoại trên đường Phai Vệ, phường Đông Kinh bán được 1 triệu đồng.

Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình bị hại đã đến Cơ quan Công an trình báo. Sáng 3/3, Công an thành phố đã bắt giữ được đối tượng Hà Văn Tiến, đồng thời thu hồi tài sản trộm cắp nêu trên. Qua định giá, chiếc điện thoại Iphone 11 trên trị giá 8 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Hà Văn Tiến khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã trộm cắp tài sản. Hiện Công an TP Lạng Sơn đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.