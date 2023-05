Đề xuất cấm nuôi chó dữ: Pitbull, Becgie, Rottweiler… loài nào nên cấm?

Ngày 21/5, Bộ NN&PTNT dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Lê Minh Hoan tổ chức buổi gặp gỡ báo chí cung cấp thông tin về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp.



Một trong những vấn đề được báo chí đề cập là tình trạng nhiều vụ chó dữ cắn chết người , mới nhất là vụ chó Pitbull cắn chết bà cụ 82 tuổi ở Bình Dương. Nhiều chuyên gia đề nghị cấm nuôi chó dữ hoặc phải đưa vào dạng quản lý, kiểm soát đặc biệt?

Chó Pitbull cắn chết bà cụ 82 tuổi ở Bình Dương

Thực tế thời gian qua, tại Việt Nam, nhiều người đã nuôi các giống chó dữ như Rottweiler, Pitbull, Becgie, Ngao Tây Tạng…như một “thú cưng”. Từ đây, không ít vụ việc chó dữ cắn chết người đã xảy ra, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận.

Trong số những giống chó dữ nguy hiểm, Pitbull là loại đứng đầu. Chỉ cần gõ từ khóa “Pitbull” cắn chết người trên công cụ tìm kiếm google đã cho hơn 1 triệu kết quả trong 0,42 giây. Đây là giống chó có nguồn gốc từ châu Mỹ rất hung dữ, được ví như “sát thủ máu lạnh” và nhiều vụ chó Pitbull cắn chết người vẫn gây ám ảnh như vụ Pitbull cắn chết người tại Bình Dương vào tối 17/5 vừa qua, trước đó là các vụ chó Pitbull cắn chết người phụ nữ ở Thanh Hóa vào tháng 8/2022; cắn tử vong bé gái ở Bình Phước khi qua nhà bà nội chơi tháng 7/2022; chó Pitbull cắn chết người ở Long An hay chó Pitbull cắn bà cụ đang đi bộ trên đường tại Quảng Nam vào tháng 1/2020…

Những vụ việc điển hình trên không khó để lý giải vì sao một số nước tại châu Âu như Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Italy…đã cấm nuôi chó dữ Pitbull.

Không chỉ Pitbull, nhiều loại chó dữ khác như Becgie, Rottweiler, Ngao Tây Tạng…cũng được ghi nhận là thủ phạm gây ra một số vụ cắn chết người tại Việt Nam.

Theo các chuyên gia pháp lý, pháp luật hiện nay đã có quy định rất đầy đủ về nuôi chó, quản lý đàn chó. Cụ thể, người nuôi chó, mèo phải cam kết khai báo, nuôi nhốt chó, mèo trong khuôn viên gia đình, khi ra nơi công cộng thì chó phải được đeo rọ mõm, được xích giữ và có người dắt. Nếu để chó cắn người dẫn tới hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe, ngoài phải chi trả các chi phí điều trị, chủ nuôi chó còn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.

Bộ luật Dân sự quy định, vật nuôi là nguồn nguy hiểm cao độ, người nuôi vật nuôi phải tuân thủ các quy tắc đảm bảo an toàn cho những người xung quanh, nếu không tuân thủ quy tắc đảm bảo an toàn mà gây ra thiệt hại cho những người khác thì chủ vật nuôi phải bồi thường thiệt hại, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Thậm chí trong những trường hợp chủ vật nuôi hoàn toàn không có lỗi thì vẫn phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Dù nhiều vụ chó dữ cắn chết người đã xảy ra, nhưng chủ nuôi vẫn chủ quan, không thực hiện nghiêm túc các quy định. Để không còn xảy ra những vụ chết người thương tâm do chó cắn chết, thời gian gần đây, nhiều người dân, chuyên gia đề xuất cần cấm nuôi các loại chó dữ hoặc phải siết chặt hơn nữa quy định về nuôi các loại chó dữ.

Tại cuộc gặp gỡ báo chí ngày 21/5, nói về đề xuất cấm nuôi chó dữ, ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho rằng, Luật Chăn nuôi và Luật Thú y có những quy định quản lý chặt chẽ, cùng với đó là việc quản lý từ địa phương. Theo ông Thắng, toàn bộ việc nuôi chó, mèo ở địa phương đều được quản lý từ cấp cơ sở. Nếu nuôi một con chó trên địa bàn thì bắt buộc phải khai báo, tiêm phòng vắc xin đầy đủ, rọ mõm khi ra đường. Tuy nhiên, trong quá trình nuôi và quản lý thực tiễn còn xảy ra một số vấn đề.

Ông Thắng cho biết, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay Cục Chăn nuôi đang xây dựng một thông tư quản lý động vật khác, trong đó có chó, mèo, để ban hành trong khoảng cuối năm 2023 hoặc đầu 2024.

Nêu ý kiến về việc này, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, cơ quan chức năng cần kiểm tra rà soát các trường hợp nuôi nhốt chó ở địa phương này cũng như trên địa bàn cả nước, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công dân trong việc nuôi nhốt chó mèo.

Đối với các loại chó dữ, cần phải có quy định hạn chế nuôi hoặc tăng cường các quy tắc đã bảo an toàn đối với các loại vật nuôi này để đảm bảo an toàn cho chủ vật nuôi cũng như những người xung quanh. Những trường hợp chủ vật nuôi không tuân thủ quy tắc đảm bảo an toàn, gây nguy hiểm cho những người xung quanh thì cần phải phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh để phòng tránh những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra, tước đi mạng sống của những người khác.

>>> Mời độc giả xem thêm video Quảng Nam: Chó Pitbull cắn người, bà cụ 80 tuổi nhập viện