Hàm của chó Pitbull khỏe cỡ nào khiến đối thủ e dè run sợ?

Chó Pitbull là một loài chó có nguồn gốc từ châu Mỹ, chúng được nuôi để giữ nhà và thậm chí là để chọi chó. Với bản tính dung dữ, hiếu chiến, gan kỳ và sự bền bỉ khi chiến đấu thì loài chó này đã được mệnh danh là "sát thủ máu lạnh" hay "chó chiến binh", "võ sĩ giác đấu". Vào thế kỷ 18, Pitbull xuất hiện ở các nước Anh, Ireland và Scotland. Cho đến đầu thế kỷ 19, chúng được chính người Anh mang sang Mỹ để dùng cho việc canh gác trang trại, giữ nhà và săn bắt thú rừng. Người Mỹ nhận thấy rõ tiềm năng của loài chó này nên mau chóng lai tạo chúng với giống chó bản địa và tạo ra loài Pitbull khỏe mạnh và dữ tợn hơn nhiều so với Pitbull của nước Anh. Về cơ bản đây là giống chó được sinh ra với mục đích chiến đấu, nên chúng vô cùng hiếu chiến và có khả năng chiến đấu được xếp vào hạng bậc nhất.Vầng trán và phần gò má của Pitbull trông khá gồ ghề, phần mõm dài, chảy xệ, xếch nhẹ lên để lộ hàm răng nhọn với chiếc lưỡi đỏ ửng khiến bất cứ ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được sự đáng sợ của nó. Pitbull trông rất lầm lì và dữ tợn với đôi mắt trợn ngược, hai tai hình tam giác dựng thẳng đứng. Vũ khí đáng sợ nhất của Pitbull chính là hàm răng đặc biệt. Giải phẫu hộp sọ của chó Pitbull, các nhà khoa học nhận thấy xương hàm của Pitbull cũng cấu tạo gần giống các giống chó khác, không hề có cơ chế khóa như đồn đại. Do vậy, lý do mà chúng cắn chặt, không chịu nhả dường như là do cơ hàm khỏe nên sức cắn mạnh; và với bản tính chiến đấu, nên luôn nghiến chặt, không thả đối thủ ra mà thôi. Vết thương gây ra thường rất sâu và rộng do răng của Pitbull dài, sắc nhọn. Lực cắn của Pitbull cũng là một điều đáng nói, loài chó này sở hữu lực cắn rất mạnh lên đến 300 psi, bằng 1 nửa lực cắn của cá mập trắng, chỉ một cú cắn cũng có thể làm loài chó khác tử vong. Một đặc điểm chúng ta cần lưu ý khi vô tình tiếp xúc với loài chó này là chúng có tập tính lãnh thổ cao, nghĩa là chúng sẽ tấn công bất cứ đối thủ nào đi vào "khu vực" của chúng. Ngoài ra, Pitbull là loài chó trung thành với chủ. Chúng sẽ sẵn sàng lao tới bảo vệ chủ trong bất cứ tình huống nào dù là nguy hiểm nhất. Đây là một trong những đặc tính tốt ở chó Pitbull. Chỉ từ năm 2005 đến 2015, loài chó Pitbull đã giết chết 232 người Mỹ (tức là trung bình 1 người trong 17 ngày). Còn ở nước Anh thì loài chó này đã bị cấm nuôi.

