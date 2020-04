“Dê xồm” ở Đắk Lắk hiếp nữ khuyết tật tù 7 năm: Tòa sơ thẩm “ưu ái“?

Tuyên phạt bị cáo hiếp dâm người khuyết tật mức 7 năm tù là quá nhẹ



Mới đây, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã có quyết định kháng nghị phúc thẩm bản án của TAND huyện Ea H’leo tuyên Đặng Ngọc Thủy (65 tuổi, trú tại thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo) 7 năm tù về tội Hiếp dâm.

Người bị hại là chị N.T.L.Q. (SN 1987, quê tỉnh Phú Yên, một người khuyết tật nặng). Đồng thời, chị Q. từng là người giúp việc nhà cho gia đình bị cáo Đặng Ngọc Thủy.

Theo kháng nghị, sau khi nghiên cứu nội dung bản án và tài liệu có trong hồ sơ, việc tòa án cấp sơ thẩm kết luận ngày 22/12/2017, ông Thủy chỉ thực hiện một lần hiếp dâm đối với người khuyết tật (là chị N.T.L.Q., 33 tuổi, người giúp việc cho gia đình ông Thủy) là không xem xét, đánh giá đầy đủ toàn bộ chứng cứ của vụ án.

Bị cáo Thủy tại tòa.

Cụ thể, bị hại ngay từ đầu đã khai báo chi tiết, đầy đủ 4 lần bị hiếp dâm trong ngày 22/12/2017. Lời khai của bị hại phù hợp với với 4 bản cam kết của ông Thủy đã viết trước vợ, con. Ngoài ra, tòa không áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự do phạm tội đối với người khuyết tật nặng trong vụ án này.

VKSND tỉnh Đắk Lắk nhận định do những sai lầm nghiêm trọng như trên tòa án cấp sơ thẩm chỉ tuyên phạt bị cáo mức 7 năm tù (mức khởi điểm của khung hình phạt) là quá nhẹ, không tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và không đủ sức cải tạo, giáo dục riêng đối với bị cáo vì trong quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo không thể hiện sự ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội của mình.

Do đó, VKSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị TAND cùng cấp xét xử vụ án theo thủ tục phúc thẩm, sửa bản án sơ thẩm và áp dụng điểm d khoản 2 Điều 141 Bộ luật hình sự 2015 đối với bị cáo.

Theo đó, buộc bị cáo Thủy phải chịu trách nhiệm hình sự 5 lần (tòa sơ thẩm tuyên 2 lần) thực hiện hành vi hiếp dâm đối với chị Q. Ngoài ra, áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội đối với người khuyết tật nặng, tăng mức hình phạt tù đối với bị cáo Thủy.

Trước đó ngày 6/3, TAND huyện Ea H’leo đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Thủy 7 năm tù giam về tội hiếp dâm. Tòa nhận định chỉ đủ căn cứ chứng minh bị cáo Thủy hiếp dâm chị Q. 2 lần vào ngày 22/12/2017 và ngày 6/8/2018. Đối với cáo buộc bị cáo Thủy hiếp dâm chị Q. 3 lần khác vào ngày 22/12/2017, HĐXX kiến nghị tách ra, chuyển hồ sơ để cơ quan điều tra củng cố chứng cứ, làm rõ.

Tòa sơ thẩm có “ưu ái” hay không?

Trao đổi với PV Kiến Thức, Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, đây là vụ án hình sự kéo dài nhiều năm, do tính chất phức tạp của vụ án và do chậm trễ của cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết. Do vậy, vụ việc xảy ra ngày 22/12/2017 (thời điểm có hiệu lực của bộ luật hình sự năm 1999) đến nay mới được xét xử sơ thẩm.

Quan điểm của VKS và TAND Ea H’leo khác nhau nên sau khi tòa án tuyên bản án sơ thẩm, VKSND tỉnh Đắk Lắk có văn bản kháng nghị bản án sơ thẩm để Tòa án nhân dân cấp cao hơn xem xét theo thủ tục phúc thẩm theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo Thủy. Việc quyết định có chấp nhận hay không chấp nhận kháng nghị và kháng cáo là do HĐXX cấp phúc thẩm quyết định khi thực hiện thủ tục xét xử phúc thẩm.

Phân tích vụ án trên, Luật sư Cường cho biết, vụ việc xảy ra trước ngày 1/1/2018 (thời điểm có hiệu lực của BLHS 2015) nên sẽ được áp dụng quy định của BLHS năm 1999 để giải quyết. Theo đó bị cáo Thủy sẽ bị xét xử theo tội hiếp dâm quy định tại khoản 2, Điều 111 Bộ luật hình sự năm 1999.

Với hành vi phạm tội nhiều lần (phạm tội từ 2 lần trở lên) sẽ được áp dụng là tình tiết định khung hình phạt, bị cáo phải đối mặt với mức hình phạt từ 7 đến 15 năm tù theo quy định tại khoản 2, Điều 111 BLHS năm 1999. Theo đó, bị cáo Thuỷ chỉ có một tình tiết định khung hình phạt là phạm tội nhiều lần.

Trường hợp có căn cứ cho thấy bị cáo Thủy thực hiện hành vi trong tình trạng nạn nhân không thể tự vệ được hoặc nạn nhân được xác định là người lệ thuộc về vật chất, tinh thần, bị cáo Thủy còn bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm h), khoản 1, điều 48 BLHS năm 1999.

Cụ thể: “Phạm tội đối với trẻ em, phụ nữ có thai, người già , người ở trong tình trạng không thể tự vệ được hoặc đối với người lệ thuộc mình về mặt vật chất, tinh thần, công tác hoặc các mặt khác”.

“Đây là các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự có thể áp dụng đối với bị cáo Thủy”, Luật sư Cường cho biết.

Luật sư Đặng Văn Cường.

Ông Cường cho rằng, khi quyết định mức hình phạt, tòa án sẽ đánh giá đầy đủ tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, điều 45, BLHS năm 1999 quy định: “Khi quyết định hình phạt, Toà án căn cứ vào quy định của Bộ luật hình sự, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự.”.

Trong vụ việc này, bị cáo không nhận tội nhưng khi kháng cáo bị cáo cũng đã xin giảm nhẹ hình phạt, chứng tỏ cũng nhận thức được hành vi của mình nên tòa án sẽ xem xét tổng thể các yếu tố này khi xét xử phúc thẩm để quyết định một hình phạt phù hợp.

Luật sư Cường cho biết, hành vi của bị cáo là rất đáng lên án, xâm hại nghiêm trọng đến sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người bị hại, gây bức xúc trong dư luận.

Tuy nhiên, qua quá trình điều tra cho thấy, vấn đề sinh lý của bị cáo cũng bất thường, kết luận giám định về khả năng tình dục cho thấy một ngày bị cáo có thể thực hiện được 4 lần quan hệ tình dục (ở tuổi ngoài 60) là chuyện bất thường, có thể nói là sinh lý có vấn đề, ham muốn tình dục quá lớn dẫn đến không kìm chế được.

Ở một số quốc gia thì sẽ xác định đây là bị bệnh lý về tình dục, bị cáo sẽ bị bắt buộc chữa bệnh và sẽ được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt bởi yếu tố bệnh lý, thậm chí có thể được miễn hình phạt...

Tuy nhiên ở Việt Nam, hiện nay pháp luật chưa quy định giảm nhẹ hình phạt hoặc miễn hình phạt đối với người có nhu cầu tình dục bất thường, có bệnh lý về tình dục mà chỉ là căn cứ để xem xét thực hiện các giải pháp phòng ngừa tội phạm.

Mục đích của hình phạt là để giáo dục, cải tạo bị cáo cũng như để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội. Thẩm quyền của tòa án trong việc xét xử vụ án này có thể áp dụng mức hình phạt từ 7 năm đến 15 năm tù, nếu có nhiều tình tiết giảm nhẹ thì cũng có thể áp dụng dưới khung hình phạt này nhưng sẽ là khung liền liền kề (2-7 năm tù).

Việc quyết định hình phạt là thẩm quyền của HĐXX trên cơ sở các quy định của pháp luật và hướng đến mục đích của hình phạt.

Đến thời điểm xét xử sơ thẩm, bị cáo Thủy đã 65 tuổi, sức khỏe cũng không tốt nên nếu xét xử bị cáo ở mức hình phạt cao hơn (có thể trên dưới 10 năm tù) cũng vẫn đúng pháp luật nhưng sẽ không có nhiều ý nghĩa.

Bị cáo tuy chưa là “người già” nhưng cũng là người cao tuổi, sức khỏe không tốt khó có thể trụ được đến 10 năm tù. Có lẽ quan điểm như vậy nên HĐXX cấp sơ thẩm đã áp dụng 7 năm tù để hình phạt này có tính khả thi và thể hiện tính chất nhân đạo.

“Với chính sách nhân đạo và với mục đích để hình phạt có tính khả thi, tại phiên tòa phúc thẩm mà bị cáo nhận tội, thành khẩn, ăn năn, Tòa án cấp phúc thẩm cũng sẽ giữ nguyên bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 7 năm tù về tội hiếp dâm và bác kháng nghị của Viện kiểm sát”, Luật sư Cường cho biết.

Cáo trạng vụ án cho thấy, tối 6/8/2018, khi vợ đi tập thể dục, bị cáo Thủy đã kéo chị Q. đòi quan hệ tình dục dù chị Q. không đồng ý. Thủy vật ngã chị Q. xuống nền nhà để quan hệ tình dục, chị Q. kêu cứu, chống cự và dùng tay cào cấu vào người Thủy. Nghe tiếng kêu cứu, con gái bị cáo Thủy nghe thấy liền chạy ra, chứng kiến sự việc đã hét lên “Bố đang làm gì vậy, tôi sẽ không tha thứ…”. Thấy vậy, Thủy tát 2 cái vào mặt cháu T. thì chị Q. lấy chiếc chày đánh vào lưng Thủy. Ngay sau đó, chị Q. bị Thủy khóa tay, đánh và kéo ra sân dùng dao kề vào cổ. Sự việc được nhiều người dân chứng kiến, ứng cứu thì chị Q. đã kể lại sự việc bị Thủy bị hãm hiếp và vợ Thủy về thấy vậy cũng trình báo với chính quyền địa phương. Quá trình mở rộng điều tra cơ quan chức năng xác định ngày 22/12/2017, Thủy còn dùng vũ lực thực hiện hành vi giao cấu ngoài ý muốn chị Q. 4 lần. Tất cả những lần này, ông Thủy đều dùng vũ lực khống chế, đóng kín cửa. Trong lần thứ 4, khi Thủy đang thực hiện hành vi giao cấu ngoài ý muốn thì cháu T. về chứng kiến nên Thủy mới thả ra. Lúc này, chị Q. gọi điện thoại báo cho bà Minh là vợ Thủy (do bà này đang đi TP.HCM chữa bệnh). Khi về nhà, bà Minh đã năn nỉ xin chị Q. đừng làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến gia đình nên Q. đồng ý và ông Thủy đã viết tay bản cam kết cam kết không bao giờ xâm phạm cơ thể của chị Q. và bồi thường tiền danh dự ...1.000 đồng. Sau đó, chị Q. đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an. Ngày 12/7/2019, Thủy bị bắt giam.