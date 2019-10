Đề nghị truy tố nguyên Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến VKSND tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố bị can Đặng Anh Tuấn, cựu Chánh Thanh tra Bộ TT&TT về tội danh Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị can Đặng Anh Tuấn khi còn đương chức.

Theo kết luận điều tra, năm 2016, thông qua công tác nghiệp vụ, Thanh tra Bộ TT&TT phát hiện 14 game trực tuyến trên mạng Internet thuộc lãnh thổ Việt Nam đang hoạt động có dấu hiệu phạm pháp.



Để xác minh làm rõ và có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý, ông Đinh Tiến Dũng - Phó Chánh Thanh tra Bộ TT&TT đã soạn thảo phiếu trình số 69/PTr- Ttra, ngày 27/9/2016 và báo cáo đề xuất Đặng Anh Tuấn ký trình Bộ trưởng lúc đó là ông Trương Minh Tuấn đề xuất thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện xác minh, đánh giá việc chấp hành quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Kèm theo phiếu trình là dự thảo Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và danh sách các trò chơi điện tử trên mạng có yếu tố cờ bạc, sử dụng tài nguyên Internet của doanh nghiệp viễn thông trong nước.

Ông Trương Minh Tuấn đã bút phê đồng ý trong phiếu trình và ký Quyết định số 1718 QĐ- BT&TT ngày 5/10/2016 về việc thành lập Đoàn kiểm tra gồm 5 thành viên, do ông Đinh Tiến Dũng làm trưởng đoàn, giao Thanh tra Bộ TT&TT chủ trì.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đoàn kiểm tra có 3 báo cáo về kết quả kiểm tra, xác định các cá nhân, tổ chức vi phạm và đề xuất, kiến nghị biện pháp giải quyết, gửi Bộ trưởng TT&TT.

Trên cương vị là Chánh Thanh tra, Đặng Anh Tuấn đã có hành vi cản trở hoạt động của Đoàn kiểm tra, tạo điều kiện để các đối tượng phạm tội tiếp tục lợi dụng hạ tầng trên mạng Internet thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Dù biết rõ các công ty vận hành trò chơi cờ bạc nhưng Đặng Anh Tuấn không thực hiện theo chức trách của mình, mà đã lợi dụng chức vụ yêu cầu cấp dưới sửa báo cáo, đề xuất giải thể Đoàn kiểm tra. Đặng Anh Tuấn còn tự ý quyết định chỉ đạo soạn thảo và ký phiếu trình số 63/Ptr- Ttra để đề xuất nội dung “Dừng hoạt động của đoàn kiểm tra”.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Đặng Anh Tuấn đã lợi dụng chức vụ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật với lỗi cố ý, nhằm mục đích giải thể Đoàn kiểm tra và không xử lý đối với các cá nhân, tổ chức phát hành game có dấu hiệu cờ bạc, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức này thực hiện hành vi phạm tội trong một thời gian dài.